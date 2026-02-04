2026 Güneş Tutulması Ne Zaman? Güneş Tutulması Türkiye'den İzlenebilecek mi?
Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği 2026 yılının ilk Güneş tutulması için geri sayım başladı. Şubat ayında gerçekleşecek halkalı tutulma, 'ateş halkası' görüntüsüyle dikkat çekiyor. Tutulmanın tarihi ve saat bilgisi kadar Türkiye’den gözlemlenme durumu da merak ediliyor. Aynı yıl içinde tam Güneş tutulması da yaşanacak. Astronomi takvimine göre detaylar netlik kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 Güneş Tutulması Ne Zaman? Saat Kaçta?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den İzlenebilecek mi?
Halkalı Güneş Tutulması Nerelerden İzlenebilecek?
Tam Güneş Tutulması Ne Zaman?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın