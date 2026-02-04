2026 Güneş Tutulması Ne Zaman? Güneş Tutulması Türkiye'den İzlenebilecek mi?

17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek halkalı Güneş tutulması, Türkiye’den tam ya da halkalı şekilde gözlemlenemeyecek. Uzman değerlendirmelerine göre bazı bölgelerde çok düşük oranlı parçalı tutulma etkisi oluşabilecek.

Söz konusu etki oldukça sınırlı seviyede kalacağı için çıplak gözle fark edilmesi zor olacak. Gözlem yapmak isteyenler için profesyonel ekipmanlar dahi yeterli netlik sağlamayabilir.