2026 Güneş Tutulması Ne Zaman? Güneş Tutulması Türkiye'den İzlenebilecek mi?

Gökçe Cici
04.02.2026 - 17:04

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği 2026 yılının ilk Güneş tutulması için geri sayım başladı. Şubat ayında gerçekleşecek halkalı tutulma, 'ateş halkası' görüntüsüyle dikkat çekiyor. Tutulmanın tarihi ve saat bilgisi kadar Türkiye’den gözlemlenme durumu da merak ediliyor. Aynı yıl içinde tam Güneş tutulması da yaşanacak. Astronomi takvimine göre detaylar netlik kazandı.

2026 Güneş Tutulması Ne Zaman? Saat Kaçta?

Astronomi takvimine göre 2026 yılının ilk Güneş tutulması 17 Şubat 2026 Salı günü saat 19.46’da meydana gelecek. Söz konusu tutulma halkalı Güneş tutulması olarak kayıtlara geçecek. Ay, Güneş’in önünden geçerken tamamını kapatamayacak ve gökyüzünde 'ateş halkası' olarak adlandırılan görüntü oluşacak.

Güneş tutulmaları; tam, halkalı ve parçalı olmak üzere üç farklı türde gözlemleniyor. Şubat ayındaki tutulma, tutulma hattı dışında kalan bölgelerde parçalı tutulma şeklinde izlenebilecek.

Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den İzlenebilecek mi?

17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek halkalı Güneş tutulması, Türkiye’den tam ya da halkalı şekilde gözlemlenemeyecek. Uzman değerlendirmelerine göre bazı bölgelerde çok düşük oranlı parçalı tutulma etkisi oluşabilecek.

Söz konusu etki oldukça sınırlı seviyede kalacağı için çıplak gözle fark edilmesi zor olacak. Gözlem yapmak isteyenler için profesyonel ekipmanlar dahi yeterli netlik sağlamayabilir.

Halkalı Güneş Tutulması Nerelerden İzlenebilecek?

2026 Şubat ayındaki halkalı Güneş tutulması, tutulma hattı üzerinde yer alan bölgelerden net şekilde izlenebilecek. Astronomi verilerine göre tutulma;

  • Antarktika çevresi,

  • Afrika’nın güney kesimleri,

  • Güney Amerika’nın güney bölgeleri

üzerinden daha belirgin biçimde gözlemlenecek. Tutulma hattı dışında kalan ülkelerde ise yalnızca parçalı tutulma etkisi görülecek.

Tam Güneş Tutulması Ne Zaman?

2026 yılında gerçekleşecek ikinci önemli gök olayı tam Güneş tutulması olacak. 12 Ağustos 2026 tarihinde yaşanacak tutulma sırasında Ay, Güneş’i tamamen kaplayacak.

Tam tutulma; Grönland, İzlanda, Kuzey İspanya ve Kuzey Atlantik çevresindeki bölgelerden net şekilde izlenebilecek.

