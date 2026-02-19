Kendilerini Herkesten Üstün Gören 3 Burç: Öz Güvenleri Tavan!

Aslan burcu doğuştan sahne ışıklarının altında yürüyormuş gibi bir aura taşır. Dikkat çekmekten kaçınmaz; aksine, bulunduğu ortamda fark edilmek ister. Kendine güveni yüksek olduğu için liderliği doğal olarak üstlenir ve çoğu zaman insanların ona yönelmesini bekler.

Aslan’ın üstünlük algısı çoğu zaman içsel gücünden gelir. Kendini geliştirmeye önem verir, güçlü yönlerini bilir ve bunu saklamaz. Ancak eleştiriye açık olmadığı anlarda kibirli görünebilir. Aslan için takdir edilmek motivasyondur; yeterince değer görmediğini düşündüğünde tavrı daha keskin hale gelebilir.