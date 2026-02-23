Günlük Hayatta Ortaya Çıkan Bu 5 Belirti Yüksek Kan Şekerine İşaret Ediyor Olabilir

1. Sürekli yorgunluk hissi

Yorgunluk pek çok nedene bağlı olabilir; ancak kan şekerinin yüksek olması durumunda, glikoz hücrelere yeterince giremez. Bu da vücudun enerjiyi verimli kullanamamasına yol açar.

2. Normalden fazla susama ve sık idrara çıkma

Yüksek kan şekeri, vücudun dengeyi sağlamak için hücrelerden kana su çekmesine neden olur. Sonuç: geçmeyen susuzluk hissi ve sık tuvalete çıkma.

3. Aşırı açlık

Glikoz kanda kalıp hücrelere giremediğinde, vücut “yeterince beslenmedim” sinyali verir. Bu da sürekli açlık hissiyle kendini gösterebilir.

4. Karın bölgesinde kilo artışı

Özellikle bel çevresinde biriken yağlanma, kan şekeri dengesizliğiyle ve tip 2 diyabet riskiyle yakından ilişkilendiriliyor.

5. Tekrarlayan mantar (pamukçuk) enfeksiyonları

Yüksek kan şekeri, özellikle vajinal bölgede bakteri ve mantar dengesini bozarak enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor.