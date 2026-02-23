onedio
Günlük Hayatta Ortaya Çıkan Bu 5 Belirti Yüksek Kan Şekerine İşaret Ediyor Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.02.2026 - 21:52

Günlük hayatta sıkça yaşanan bazı fiziksel değişimler, vücudun kan şekeri dengesine dair önemli ipuçları verebilir. Uzmanlar, bu belirtilerin çoğu zaman göz ardı edildiğini ve geç fark edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirtiyor. Özellikle tip 2 diyabet riski açısından erken sinyallerin tanınması büyük önem taşıyor. Beslenme ve yaşam tarzıyla yakından ilişkili olan bu durum, basit kontrollerle erken aşamada tespit edilebiliyor.

Günlük yaşamda fark edilen bazı basit belirtiler, kan şekeri seviyelerinin yükseldiğine işaret ediyor olabilir.

Uzmanlar, bu işaretlerin tek başına kesin tanı anlamına gelmediğini ancak ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Bir beslenme uzmanı ve fitness eğitmeni olan Cassandra Barns, özellikle tip 2 diyabet riski açısından dikkat edilmesi gereken beş yaygın belirtiyi sıraladı. Verilere göre Birleşik Krallık’ta 5,6 milyondan fazla kişi diyabetle yaşıyor. Diabetes UK, bu kişilerin yaklaşık 1,2 milyonunun henüz tanı almadığını tahmin ediyor. NHS England ise yüz binlerce kişinin tip 2 diyabet geliştirme riski taşıdığını belirtiyor.

Günlük Hayatta Dikkat Edilmesi Gereken İşaretler

1. Sürekli yorgunluk hissi

Yorgunluk pek çok nedene bağlı olabilir; ancak kan şekerinin yüksek olması durumunda, glikoz hücrelere yeterince giremez. Bu da vücudun enerjiyi verimli kullanamamasına yol açar.

2. Normalden fazla susama ve sık idrara çıkma

Yüksek kan şekeri, vücudun dengeyi sağlamak için hücrelerden kana su çekmesine neden olur. Sonuç: geçmeyen susuzluk hissi ve sık tuvalete çıkma.

3. Aşırı açlık

Glikoz kanda kalıp hücrelere giremediğinde, vücut “yeterince beslenmedim” sinyali verir. Bu da sürekli açlık hissiyle kendini gösterebilir.

4. Karın bölgesinde kilo artışı

Özellikle bel çevresinde biriken yağlanma, kan şekeri dengesizliğiyle ve tip 2 diyabet riskiyle yakından ilişkilendiriliyor.

5. Tekrarlayan mantar (pamukçuk) enfeksiyonları

Yüksek kan şekeri, özellikle vajinal bölgede bakteri ve mantar dengesini bozarak enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor.

