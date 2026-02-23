Kim Kardashian'a Benzemek İçin Estetik Yaptıran İnternet Fenomeni Hayatını Kaybetti

Daha önce This Morning ve Bodyshockers gibi programlara katılan Park, estetik operasyonlara olan ilgisini açıkça dile getirmişti. Burun ameliyatları, kalça dolguları ve çok sayıda kozmetik işlem dahil olmak üzere, estetik müdahalelere yaklaşık 130 bin sterlin harcadığı biliniyordu.

Olay, Londra’nın Canary Wharf bölgesindeki Lincoln Plaza’da meydana geldi. Polis ve sağlık ekipleri, bilinçsiz halde bulunan Park’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Metropolitan Police, ölümün “şüpheli” olarak değerlendirildiğini ve Park’ın hayatını kaybetmeden önce bir kozmetik işlem geçiriyor olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.