Kim Kardashian'a Benzemek İçin Estetik Yaptıran İnternet Fenomeni Hayatını Kaybetti
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrit...
Kim Kardashian’a olan benzerliğiyle tanınan ve bu görünümü elde edebilmek için yıllar boyunca çok sayıda estetik operasyon geçiren internet fenomeni Jordan James Park’ın hayatını kaybetmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Televizyon programlarına da konuk olan Park’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, ailesi yaşadıkları derin acıyı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kim Kardashian’a olan benzerliğiyle tanınan ve kendisini “Britanya’nın Lip King’i” olarak adlandıran televizyon yüzü Jordan James Park, 34 yaşında hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jordan James Park, özellikle Kim Kardashian’a olan hayranlığı ve geçirdiği estetik operasyonlarla kamuoyunun dikkatini çekmişti.
Soruşturma kapsamında 43 yaşındaki bir erkek ile 52 yaşındaki bir kadın, adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın