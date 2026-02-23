onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kim Kardashian'a Benzemek İçin Estetik Yaptıran İnternet Fenomeni Hayatını Kaybetti

Kim Kardashian'a Benzemek İçin Estetik Yaptıran İnternet Fenomeni Hayatını Kaybetti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.02.2026 - 19:58

Kim Kardashian’a olan benzerliğiyle tanınan ve bu görünümü elde edebilmek için yıllar boyunca çok sayıda estetik operasyon geçiren internet fenomeni Jordan James Park’ın hayatını kaybetmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Televizyon programlarına da konuk olan Park’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, ailesi yaşadıkları derin acıyı paylaştı.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrit...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kim Kardashian’a olan benzerliğiyle tanınan ve kendisini “Britanya’nın Lip King’i” olarak adlandıran televizyon yüzü Jordan James Park, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Kim Kardashian’a olan benzerliğiyle tanınan ve kendisini “Britanya’nın Lip King’i” olarak adlandıran televizyon yüzü Jordan James Park, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Park’ın ölümü, ailesi tarafından “tarifsiz bir acı” olarak nitelendirilirken, olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Ailesinden yapılan açıklamada, Park’ın 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hayatını kaybettiği belirtilerek, “Şoktayız, yıkılmış durumdayız ve ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz” ifadelerine yer verildi. Kız kardeşi, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, kardeşinin kaybının aile üzerinde derin bir boşluk yarattığını vurguladı.

Jordan James Park, özellikle Kim Kardashian’a olan hayranlığı ve geçirdiği estetik operasyonlarla kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Jordan James Park, özellikle Kim Kardashian’a olan hayranlığı ve geçirdiği estetik operasyonlarla kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Daha önce This Morning ve Bodyshockers gibi programlara katılan Park, estetik operasyonlara olan ilgisini açıkça dile getirmişti. Burun ameliyatları, kalça dolguları ve çok sayıda kozmetik işlem dahil olmak üzere, estetik müdahalelere yaklaşık 130 bin sterlin harcadığı biliniyordu.

Olay, Londra’nın Canary Wharf bölgesindeki Lincoln Plaza’da meydana geldi. Polis ve sağlık ekipleri, bilinçsiz halde bulunan Park’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Metropolitan Police, ölümün “şüpheli” olarak değerlendirildiğini ve Park’ın hayatını kaybetmeden önce bir kozmetik işlem geçiriyor olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

Soruşturma kapsamında 43 yaşındaki bir erkek ile 52 yaşındaki bir kadın, adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 43 yaşındaki bir erkek ile 52 yaşındaki bir kadın, adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Yetkililer, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağını belirtti.

Park’ın adı daha önce de kamuoyuna yansıyan bir soruşturmayla gündeme gelmişti. 2024 yılında, bir güzellik işlemi sonrası hayatını kaybeden bir kadının ölümüyle bağlantılı olarak gözaltına alınmış, ancak 2025 sonu itibarıyla hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmeden kefaletle serbest bırakılmıştı.

Jordan James Park, verdiği röportajlarda Kardashian ailesinden ilham aldığını, özellikle Kim Kardashian’ın görünümünü örnek aldığını ve estetik tercihlerinin bu hayranlıktan beslendiğini sık sık dile getiriyordu. Ölümü, hem ailesi hem de onu tanıyanlar arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Yetkililerin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın