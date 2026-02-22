Savaşta Geri Dönemeyen Osmanlı Askerinin 106 Yıl Boyunca Saklanan Emanetinin İlginç Hikayesi
I. Dünya Savaşı’nın gölgesinde Filistin cephesinde görev yapan bir Osmanlı askeri, cepheden ayrılmadan önce Nablus’ta güvendiği bir esnafa küçük bir emanet bıraktı. Geri dönüp alamayacağı ihtimali, o dönem kimsenin kolay kolay dile getirmediği bir gerçekti. Aradan geçen yıllar, imparatorluğun sona ermesi ve değişen tüm koşullara rağmen bu emanet Nabluslu bir aile tarafından titizlikle korunarak günümüze kadar ulaştı.
Gelin, olayın detaylarına hep birlikte bakalım...
Kaynak: AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
I. Dünya Savaşı yıllarında, Filistin cephesinde görev yapan bir Osmanlı askeri, cepheden ayrılmadan önce Nablus’ta bir dükkana uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak o asker bir daha hiç dönmedi.
Rushdi Efendi’nin vefatının ardından emanet bu kez ailesine geçti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın