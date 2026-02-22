Savaşta Geri Dönemeyen Osmanlı Askerinin 106 Yıl Boyunca Saklanan Emanetinin İlginç Hikayesi

Yeğeni Ragheb Hilmi Al-Alul, amcasının bıraktığı sorumluluğu aynı titizlikle sürdürdü. Osmanlı Devleti’nin sona ermesi, aradan geçen onlarca yıl ve değişen siyasi koşullar, bu anlayışı etkilemedi. Aile için emanet, artık yalnızca bir askere değil, geçmişe ve onura verilen bir sözdü.

Yaklaşık 106 yıl boyunca özenle saklanan bezin içindeki Osmanlı banknotları, sonunda Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu’na teslim edildi. Nablus’ta düzenlenen törende, iki ülkenin bayrakları ve marşları eşliğinde yapılan bu teslim, bir haberden çok bir hikâyenin tamamlanışı gibiydi. Aile, paranın bir müzede korunmasını talep ederek bu hatıranın gelecek nesillere aktarılmasını istedi.

Üzerinde Sultan Mehmet Reşad’ın imzasını taşıyan banknotlar, yalnızca dönemin parasını değil, yüzyılı aşan bir sadakati ve ortak bir tarihin sessiz tanıklığını temsil ediyor.