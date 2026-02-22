onedio
Savaşta Geri Dönemeyen Osmanlı Askerinin 106 Yıl Boyunca Saklanan Emanetinin İlginç Hikayesi

osmanlı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.02.2026 - 15:49

I. Dünya Savaşı’nın gölgesinde Filistin cephesinde görev yapan bir Osmanlı askeri, cepheden ayrılmadan önce Nablus’ta güvendiği bir esnafa küçük bir emanet bıraktı. Geri dönüp alamayacağı ihtimali, o dönem kimsenin kolay kolay dile getirmediği bir gerçekti. Aradan geçen yıllar, imparatorluğun sona ermesi ve değişen tüm koşullara rağmen bu emanet Nabluslu bir aile tarafından titizlikle korunarak günümüze kadar ulaştı.

Gelin, olayın detaylarına hep birlikte bakalım...

Kaynak: AA

I. Dünya Savaşı yıllarında, Filistin cephesinde görev yapan bir Osmanlı askeri, cepheden ayrılmadan önce Nablus’ta bir dükkana uğradı.

Gideceği yer belirsizdi, geri dönüp dönemeyeceğini ise kendisi de bilmiyordu. Yanındaki bir miktar parayı bez bir parçasına sararak, şehrin tanınan esnaflarından Rushdi Efendi’ye emanet etti. Askerin tek isteği, geri dönerse parasını aynı şekilde teslim alabilmekti.

Ancak o asker bir daha hiç dönmedi.

Rushdi Efendi, emaneti olduğu gibi muhafaza etti. Paraya dokunmadı, saymadı, harcamayı aklından bile geçirmedi. Yıllar geçtikçe imparatorluk tarihe karıştı, savaş sona erdi, sınırlar değişti. Buna rağmen emanet yerinden kıpırdamadı. Rushdi Efendi için bu bez parçası, maddi bir değer değil tutulması gereken bir sözün simgesiydi.

Rushdi Efendi’nin vefatının ardından emanet bu kez ailesine geçti.

Yeğeni Ragheb Hilmi Al-Alul, amcasının bıraktığı sorumluluğu aynı titizlikle sürdürdü. Osmanlı Devleti’nin sona ermesi, aradan geçen onlarca yıl ve değişen siyasi koşullar, bu anlayışı etkilemedi. Aile için emanet, artık yalnızca bir askere değil, geçmişe ve onura verilen bir sözdü.

Yaklaşık 106 yıl boyunca özenle saklanan bezin içindeki Osmanlı banknotları, sonunda Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu’na teslim edildi. Nablus’ta düzenlenen törende, iki ülkenin bayrakları ve marşları eşliğinde yapılan bu teslim, bir haberden çok bir hikâyenin tamamlanışı gibiydi. Aile, paranın bir müzede korunmasını talep ederek bu hatıranın gelecek nesillere aktarılmasını istedi.

Üzerinde Sultan Mehmet Reşad’ın imzasını taşıyan banknotlar, yalnızca dönemin parasını değil, yüzyılı aşan bir sadakati ve ortak bir tarihin sessiz tanıklığını temsil ediyor.

