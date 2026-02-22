Ramazan Ayında da Yalnız Bırakmadılar: Dört Ayaklı Dostlarımız Kediler Sahipleriyle Birlikte Sahura Kalktı
Ramazan ayının kendine özgü huzuru sahur vakitlerine yansırken bu anlara evcil hayvanlar da eşlik etti. Sahipleriyle birlikte sahura kalkan kedilerin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Sessizce sofranın çevresinde bekleyen ya da uykulu halleriyle olan biteni izleyen evcil hayvanlar, Ramazan’ın paylaşma ve birlikte olma ruhunu yansıtan samimi kareler ortaya çıkardı.
"Müslüman kedim sahura kalktı"
Kafası karışan kediler de yok değildi!
