Bir Astrolog En Sinsi Burçları Açıkladı

Metehan Bozkurt
22.02.2026 - 13:05

Astrolojide “sinsi” olarak tanımlanan burçlar genelde düşündüğünü hemen belli etmeyen, duygularını saklayıp doğru zamanı bekleyen karakterleri ifade ediyor. Astrolog Tuğba Karadayı’nın paylaştığı liste de bu özellikler üzerinden dikkat çekti. Kimi kullanıcılar listeyi fazlasıyla isabetli bulurken, kimileri ise haksız olduğunu savundu.

Astrolog Tuğba Karadayı en sinsi burçları açıkladı.

Bazı kullanıcılar listeye şaşırırken bir kısım da gayet haklı buldu.

İşte En Sinsi Burçlar

  • Balık

  • Yengeç

  • Akrep

  • Terazi

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
