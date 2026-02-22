Kediler Üzerindeki Kanser Çalışmaları İnsan Tedavilerine Işık Tutuyor

Bu durum farklı türlerin aynı biyolojik süreçler üzerinden hastalığa yakalanabildiğini ortaya koyuyor. Özellikle “triple negatif” meme kanseri gibi agresif alt türlerin kedilerde daha sık görülmesi, yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için değerli bir araştırma alanı sunuyor.

Uzmanlar ayrıca çevresel faktörlerin rolüne de dikkat çekiyor. Evcil hayvanların insanlarla aynı yaşam alanlarını paylaşması, onları benzer kimyasal ve fiziksel etkilere maruz bırakıyor. Bu da kedileri, çevresel değişimlerin kanser riskini nasıl etkilediğini anlamada önemli birer biyolojik gösterge haline getiriyor.