Kediler Üzerindeki Kanser Çalışmaları İnsan Tedavilerine Işık Tutuyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.02.2026 - 09:41

Kedilerde kanser üzerine yapılan yeni bir genetik çalışma, insanlarda uygulanan tedavilere ışık tutabilecek önemli veriler ortaya koydu. Araştırma, hastalığın temel biyolojik mekanizmalarının türler arasında büyük ölçüde benzerlik gösterdiğine işaret ediyor.

Bilim insanları, evcil kedilerde görülen kanser türlerini daha iyi anlamak için bugüne kadar yapılmış en kapsamlı genetik analizlerden birine imza attı.

Yaklaşık 500 kediden alınan tümör örnekleri üzerinde yürütülen çalışmada, hastalığın gelişiminde rol oynayan temel genetik mutasyonlar ayrıntılı biçimde incelendi.

Araştırmayı yürüten ekip, kedilerde kanser genetiğinin uzun süredir yeterince aydınlatılamadığını vurguluyor. Buna rağmen elde edilen yeni bulgular, hem veteriner hekimlik hem de insan sağlığı açısından önemli bir boşluğu dolduruyor. İncelenen 13 farklı kedi kanseri türünde, tümör oluşumu ve yayılımıyla ilişkili yüzlerce gen tespit edildi.

Çalışmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, kedilerde kansere yol açan genlerin büyük bölümünün insanlardaki genetik mekanizmalarla benzerlik göstermesi oldu.

Bu durum farklı türlerin aynı biyolojik süreçler üzerinden hastalığa yakalanabildiğini ortaya koyuyor. Özellikle “triple negatif” meme kanseri gibi agresif alt türlerin kedilerde daha sık görülmesi, yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için değerli bir araştırma alanı sunuyor.

Uzmanlar ayrıca çevresel faktörlerin rolüne de dikkat çekiyor. Evcil hayvanların insanlarla aynı yaşam alanlarını paylaşması, onları benzer kimyasal ve fiziksel etkilere maruz bırakıyor. Bu da kedileri, çevresel değişimlerin kanser riskini nasıl etkilediğini anlamada önemli birer biyolojik gösterge haline getiriyor.

