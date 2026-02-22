Kediler Üzerindeki Kanser Çalışmaları İnsan Tedavilerine Işık Tutuyor
Kedilerde kanser üzerine yapılan yeni bir genetik çalışma, insanlarda uygulanan tedavilere ışık tutabilecek önemli veriler ortaya koydu. Araştırma, hastalığın temel biyolojik mekanizmalarının türler arasında büyük ölçüde benzerlik gösterdiğine işaret ediyor.
Bilim insanları, evcil kedilerde görülen kanser türlerini daha iyi anlamak için bugüne kadar yapılmış en kapsamlı genetik analizlerden birine imza attı.
Çalışmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, kedilerde kansere yol açan genlerin büyük bölümünün insanlardaki genetik mekanizmalarla benzerlik göstermesi oldu.
