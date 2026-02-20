onedio
Yapay Zekaya Göre En İyi Ramazan Tatlısı Belli Oldu

Metehan Bozkurt
20.02.2026 - 15:33

Sizler de takdir edersiniz ki tatlı Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Özellikle yemek sonrası çay içerken birçoğumuz tatlı arayışına giriyoruz.

Biz de yapay zekaya 'En iyi Ramazan tatlısı hangisi?' diye sorduk. ChatGPT, Grok ve Gemini birbirinden farklı cevaplar verdi.

ChatGPT: Güllaç

Ramazan’da uzun süren açlığın ardından ağır ve yoğun şerbetli tatlılar yerine daha hafif, süt bazlı bir tatlı olmasıyla öne çıkıyor.

Hem sindirimi zorlamaması hem de Ramazan geleneğiyle güçlü bir bağa sahip olması, güllacı bu dönemin en dengeli tatlısı haline getiriyor.

Grok: Kazandibi

Dışı hafif yanık, içi pürüzsüz ve yoğun sütlü lezzetiyle hem hafif hem de doyurucu geliyor, iftardan sonra ağır gelmeden tam kıvamında tatmin ediyor.

Diğer tatlılar ya çok şerbetli ya da çok ağır kalıyor, kazandibi ise o sade ama derin sütlü tadıyla bence Ramazan’ın kralı.

Gemini: Fırın Sütlaç

Üzeri fırında nar gibi kızarmış, içi tam kıvamında ve serin serin yenen bir sütlaç, iftar menüsünden sonra çayın yanına muazzam yakışıyor.

