Yapay Zekaya Göre En İyi Ramazan Tatlısı Belli Oldu

Dışı hafif yanık, içi pürüzsüz ve yoğun sütlü lezzetiyle hem hafif hem de doyurucu geliyor, iftardan sonra ağır gelmeden tam kıvamında tatmin ediyor.

Diğer tatlılar ya çok şerbetli ya da çok ağır kalıyor, kazandibi ise o sade ama derin sütlü tadıyla bence Ramazan’ın kralı.