Google Açıkladı: Bu Beceriye Sahip Olanlar İş Hayatında Açık Ara Öne Geçiyor

Yapay zekaya hâkim çalışanlar, bu teknolojiyi sınırlı kullananlara kıyasla çok daha yüksek oranlarda maaş artışı alıyor ve terfi şansı yakalıyor. Ortaya çıkan tablo iş dünyasında yeni bir beceri uçurumunun hızla derinleştiğine işaret ediyor.

Yapay zekadan uzak duran çalışanların en büyük gerekçesi ise algı meselesi. Ankete katılanların yarısından fazlası, bu teknolojinin kendi işiyle ilgili olmadığını düşünüyor. Bu yaklaşım özellikle küçük işletmelerde çalışanlar, kırsal bölgelerde yaşayanlar ve sahada görev yapanlar arasında daha yaygın. Uzmanlara göre verimlilik standartları yapay zeka ile yükseldikçe, bu gruplar iş hayatında daha fazla zorlanma riskiyle karşı karşıya kalabilir.