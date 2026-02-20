onedio
Google Açıkladı: Bu Beceriye Sahip Olanlar İş Hayatında Açık Ara Öne Geçiyor

Google Açıkladı: Bu Beceriye Sahip Olanlar İş Hayatında Açık Ara Öne Geçiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.02.2026 - 15:07

Yapay zeka iş dünyasında uzun süredir konuşulsa da Google’ın yayımladığı son araştırma bu teknolojinin hala sınırlı bir kesim tarafından etkin biçimde kullanıldığını ortaya koyuyor. Rapora göre yapay zekaya gerçekten hakim olan çalışanlar, maaş artışı ve terfi gibi konularda meslektaşlarına kıyasla belirgin bir avantaj elde ediyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://fortune.com/2026/02/19/exclus...
Yapay zeka iş dünyasında her yerde konuşulsa da, kullanım oranları beklendiği kadar yüksek değil.

Yapay zeka iş dünyasında her yerde konuşulsa da, kullanım oranları beklendiği kadar yüksek değil.

Google’ın Ipsos ile birlikte yürüttüğü ve Fortune ile paylaşılan araştırma, ABD’de çalışanların yalnızca yüzde 40’ının iş hayatında yapay zekayı düzenli biçimde kullandığını ortaya koyuyor. Asıl farkı yaratan grup ise oldukça küçük.

Çalışanların sadece yüzde 5’i, iş süreçlerini yapay zeka ile yeniden tasarlayacak düzeyde yetkin kabul ediliyor.

Araştırma, bu yetkinliğin doğrudan maaş ve kariyer artışıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Araştırma, bu yetkinliğin doğrudan maaş ve kariyer artışıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Yapay zekaya hâkim çalışanlar, bu teknolojiyi sınırlı kullananlara kıyasla çok daha yüksek oranlarda maaş artışı alıyor ve terfi şansı yakalıyor. Ortaya çıkan tablo iş dünyasında yeni bir beceri uçurumunun hızla derinleştiğine işaret ediyor.

Yapay zekadan uzak duran çalışanların en büyük gerekçesi ise algı meselesi. Ankete katılanların yarısından fazlası, bu teknolojinin kendi işiyle ilgili olmadığını düşünüyor. Bu yaklaşım özellikle küçük işletmelerde çalışanlar, kırsal bölgelerde yaşayanlar ve sahada görev yapanlar arasında daha yaygın. Uzmanlara göre verimlilik standartları yapay zeka ile yükseldikçe, bu gruplar iş hayatında daha fazla zorlanma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
