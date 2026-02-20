Botoks Sonrası Değişimini Paylaşan Kadın Gündem Oldu

Cotton, estetik uygulamalar öncesinde de doğal görünümüyle dikkat çekiyordu. Ancak yaptığı paylaşıma göre, “yüz dengeleme” (face balancing) olarak adlandırılan bir dizi işlem sonrası yüz hatlarının daha simetrik ve belirgin hale geldiğini söylüyor. Videoda “Yüzümü botoks ve dolgu ile mahvediyorum” notunu düşen Cotton, hemen ardından gelen sonuç için “Hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri” ifadesini kullanıyor.