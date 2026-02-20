onedio
Botoks Sonrası Değişimini Paylaşan Kadın Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
20.02.2026 - 11:48

Botoks ve dolgu uygulamalarına yönelik tartışmalar sürerken, estetik işlemler sonrası yaşanan çarpıcı bir değişim sosyal medyada gündem oldu. ABD’de yaşayan bir kadının, uygulama öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşması kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

ABD’de yaşayan Hannah Cotton, estetik işlemler öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşarak sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

Cotton, estetik uygulamalar öncesinde de doğal görünümüyle dikkat çekiyordu. Ancak yaptığı paylaşıma göre, “yüz dengeleme” (face balancing) olarak adlandırılan bir dizi işlem sonrası yüz hatlarının daha simetrik ve belirgin hale geldiğini söylüyor. Videoda “Yüzümü botoks ve dolgu ile mahvediyorum” notunu düşen Cotton, hemen ardından gelen sonuç için “Hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri” ifadesini kullanıyor.

Paylaştığı bilgilere göre alın, çene ve masseter (çene kası) bölgelerine botoks uygulandı.

Dudaklara 1 ml dolgu yapılırken, doğal olarak belirgin olan elmacık kemiklerini dengelemek için şakaklara da küçük miktarda dolgu eklendi. Bu kombinasyon, yüzün genel oranlarını daha dengeli göstermeyi amaçlıyor.

