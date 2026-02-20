Botoks Sonrası Değişimini Paylaşan Kadın Gündem Oldu
Botoks ve dolgu uygulamalarına yönelik tartışmalar sürerken, estetik işlemler sonrası yaşanan çarpıcı bir değişim sosyal medyada gündem oldu. ABD’de yaşayan bir kadının, uygulama öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşması kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.
ABD’de yaşayan Hannah Cotton, estetik işlemler öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşarak sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.
Paylaştığı bilgilere göre alın, çene ve masseter (çene kası) bölgelerine botoks uygulandı.
