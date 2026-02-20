Kedilerin Beslenmesinde Yapılan Bu Basit Değişiklik Kedi Sağlığını Etkiliyor

Özellikle et oranı düşük, bitkisel dolgu maddesi yüksek ürünlerin kedilerde gün içinde halsizlik, sık acıkma ve enerji düşüklüğüyle ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Kedilerin doğası gereği zorunlu etobur olduğu biliniyor. Bu da beslenmelerinde hayvansal proteinin temel rol oynadığı anlamına geliyor. Uzmanlara göre mamanın içeriğinde et oranı arttıkça, kedinin daha uzun süre tok kalması, enerjisinin dengelenmesi ve kas yapısının korunması kolaylaşıyor.

Beslenme değişikliğinin ani yapılmaması gerektiği de özellikle vurgulanıyor. Yeni mamaya geçişin birkaç gün içinde kademeli olarak yapılması, sindirim sorunlarının önüne geçilmesini sağlıyor. Bu süreç sonunda kedilerin daha hareketli olduğu, iştahlarının daha dengeli hale geldiği ve genel davranışlarında canlılık gözlemlendiği ifade ediliyor.