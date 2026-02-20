onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Kedilerin Beslenmesinde Yapılan Bu Basit Değişiklik Kedi Sağlığını Etkiliyor

Kedilerin Beslenmesinde Yapılan Bu Basit Değişiklik Kedi Sağlığını Etkiliyor

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.02.2026 - 11:05

Kedi sahipleri için mama seçimi çoğu zaman alışkanlıklarla şekillense de son dönemde içeriklere yönelik farkındalık giderek artıyor. Özellikle et oranı ve protein kalitesi, kedilerin günlük enerjisinden genel sağlık durumuna kadar birçok başlıkta belirleyici rol oynuyor. Yapılan küçük ama bilinçli beslenme değişikliklerinin, kedilerin davranışları ve yaşam kalitesi üzerinde gözle görülür etkiler yaratabildiği ifade ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evcil hayvan sahiplerinin son yıllarda daha fazla sorguladığı konulardan biri, kedi mamalarının içeriği.

Evcil hayvan sahiplerinin son yıllarda daha fazla sorguladığı konulardan biri, kedi mamalarının içeriği.

Yaygın olarak tercih edilen ürünlerin etiketleri incelendiğinde, “et oranı” ile “et tadı” arasındaki farkın sanıldığından büyük olduğu görülüyor. Bu farkı fark eden bazı kedi sahipleri ise beslenmede küçük bir değişikliğe giderek dikkat çekici sonuçlar elde ettiklerini söylüyor.

Uzun süre aynı mamayı kullanan bir kedi sahibi, içerikleri karşılaştırdıktan sonra daha yüksek hayvansal protein oranına sahip bir mamaya geçmeye karar verdiğini belirtiyor.

Uzun süre aynı mamayı kullanan bir kedi sahibi, içerikleri karşılaştırdıktan sonra daha yüksek hayvansal protein oranına sahip bir mamaya geçmeye karar verdiğini belirtiyor.

Özellikle et oranı düşük, bitkisel dolgu maddesi yüksek ürünlerin kedilerde gün içinde halsizlik, sık acıkma ve enerji düşüklüğüyle ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Kedilerin doğası gereği zorunlu etobur olduğu biliniyor. Bu da beslenmelerinde hayvansal proteinin temel rol oynadığı anlamına geliyor. Uzmanlara göre mamanın içeriğinde et oranı arttıkça, kedinin daha uzun süre tok kalması, enerjisinin dengelenmesi ve kas yapısının korunması kolaylaşıyor.

Beslenme değişikliğinin ani yapılmaması gerektiği de özellikle vurgulanıyor. Yeni mamaya geçişin birkaç gün içinde kademeli olarak yapılması, sindirim sorunlarının önüne geçilmesini sağlıyor. Bu süreç sonunda kedilerin daha hareketli olduğu, iştahlarının daha dengeli hale geldiği ve genel davranışlarında canlılık gözlemlendiği ifade ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın