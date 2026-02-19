Orucu Hurmayla Açmanın 6 Faydası
Gün boyu süren açlığın ardından iftar sofrasında yapılan ilk tercih vücudun geri kalan süreci nasıl yöneteceğini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle orucu neyle açtığınız yalnızca bir alışkanlık değil aynı zamanda fizyolojik bir karar. Yüzyıllardır iftarın ilk lokması olarak tercih edilen hurma, sindirimden kan şekeri dengesine kadar pek çok açıdan vücudu yormadan beslenmeye geçişi kolaylaştırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orucu neden hurmayla açarız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Orucu Hurmayla Açmanın Faydaları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın