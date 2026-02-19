onedio
Orucu Hurmayla Açmanın 6 Faydası

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 14:47

Gün boyu süren açlığın ardından iftar sofrasında yapılan ilk tercih vücudun geri kalan süreci nasıl yöneteceğini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle orucu neyle açtığınız yalnızca bir alışkanlık değil aynı zamanda fizyolojik bir karar. Yüzyıllardır iftarın ilk lokması olarak tercih edilen hurma, sindirimden kan şekeri dengesine kadar pek çok açıdan vücudu yormadan beslenmeye geçişi kolaylaştırıyor.

Orucu neden hurmayla açarız?

Aslında bunun mantıklı bir sebebi var.

Gün boyu süren açlığın ardından vücut, iftar anında ani ve ağır yüklenmelere pek de hazır olmaz.

Bu yüzden orucu neyle açtığınız, sandığınızdan daha fazla fark yaratır. Yüzyıllardır tercih edilen hurma ise bu noktada sadece geleneksel değil, fizyolojik olarak da oldukça mantıklı bir başlangıç sunar.

İşte Orucu Hurmayla Açmanın Faydaları

Kan şekerini dengeli şekilde yükseltir

Uzun süreli açlık sonrası düşen kan şekeri, ani ve rafine şekerlerle hızla yükseldiğinde vücutta halsizlik ve dalgalanmalar yaratabilir. Hurma, doğal şekerleri dengeli biçimde içerdiği için kan şekerini yumuşak bir geçişle toparlar. Ne ani bir sıçrama ne de hızlı bir düşüş olur.

Mideyi yormadan sindirimi başlatır

Aç karnına ağır yemeklerle başlamak mideyi zorlar. Hurma ise lifli yapısıyla mide asidini dengeler ve sindirim sistemini yavaşça devreye sokar. Bu sayede mide, iftarın devamına daha hazırlıklı hale gelir.

Hızlı ve doğal enerji sağlar

Hurmada bulunan doğal karbonhidratlar kısa sürede enerjiye dönüşür. Bu da iftar sonrası sık görülen ani yorgunluk hissini azaltır. Vücut ihtiyaç duyduğu enerjiyi temiz ve pratik bir şekilde alır.

Bağırsakları yeniden ritme sokar

Oruç süresince yavaşlayan sindirim sistemi için lif büyük önem taşır. Hurma, özellikle çözünür lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini destekler ve kabızlık riskini azaltır.

Mineral desteği sunar

Potasyum ve magnezyum açısından zengin olan hurma, gün boyu yaşanan sıvı ve mineral kaybının telafisine katkı sağlar. Bu mineraller, kas ve sinir sistemi için de kritik rol oynar.

İştah kontrolüne yardımcı olur

Hurma, tatlı ihtiyacını erken aşamada karşıladığı için iftarın başında aşırı yeme eğilimini azaltır. Bir veya iki adet hurma, doyum hissini başlatmak için genellikle yeterlidir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
