Orucu Hurmayla Açmanın 6 Faydası

Kan şekerini dengeli şekilde yükseltir

Uzun süreli açlık sonrası düşen kan şekeri, ani ve rafine şekerlerle hızla yükseldiğinde vücutta halsizlik ve dalgalanmalar yaratabilir. Hurma, doğal şekerleri dengeli biçimde içerdiği için kan şekerini yumuşak bir geçişle toparlar. Ne ani bir sıçrama ne de hızlı bir düşüş olur.

Mideyi yormadan sindirimi başlatır

Aç karnına ağır yemeklerle başlamak mideyi zorlar. Hurma ise lifli yapısıyla mide asidini dengeler ve sindirim sistemini yavaşça devreye sokar. Bu sayede mide, iftarın devamına daha hazırlıklı hale gelir.

Hızlı ve doğal enerji sağlar

Hurmada bulunan doğal karbonhidratlar kısa sürede enerjiye dönüşür. Bu da iftar sonrası sık görülen ani yorgunluk hissini azaltır. Vücut ihtiyaç duyduğu enerjiyi temiz ve pratik bir şekilde alır.

Bağırsakları yeniden ritme sokar

Oruç süresince yavaşlayan sindirim sistemi için lif büyük önem taşır. Hurma, özellikle çözünür lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini destekler ve kabızlık riskini azaltır.

Mineral desteği sunar

Potasyum ve magnezyum açısından zengin olan hurma, gün boyu yaşanan sıvı ve mineral kaybının telafisine katkı sağlar. Bu mineraller, kas ve sinir sistemi için de kritik rol oynar.

İştah kontrolüne yardımcı olur

Hurma, tatlı ihtiyacını erken aşamada karşıladığı için iftarın başında aşırı yeme eğilimini azaltır. Bir veya iki adet hurma, doyum hissini başlatmak için genellikle yeterlidir.