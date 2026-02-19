onedio
60 Yaşında Olmasına Rağmen 20'li Yaşlarda Gösteren Adam Sırrını Açıkladı

60 Yaşında Olmasına Rağmen 20'li Yaşlarda Gösteren Adam Sırrını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 10:38

60 yaşına gelmesine rağmen görenlerin 20’li yaşlarında sandığı bir adamın hikayesi son günlerde dikkat çekiyor. Estetik yaptırmadığını söyleyen bu isim, genç görünümünün arkasında özel işlemler değil.

İşte sırrı...

Brezilyalı girişimci ve sosyal medya içerik üreticisi Edson Brandao, yaşıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Brezilyalı girişimci ve sosyal medya içerik üreticisi Edson Brandao, yaşıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 60 yaşında olmasına rağmen sık sık 20’li yaşlarında sanıldığını belirten Brandao, genç görünümünü herhangi bir estetik müdahaleye değil, uzun yıllardır sürdürdüğü yaşam tarzı alışkanlıklarına bağlıyor.

Brandao’ya göre yaşlanma kaçınılmaz bir süreç olsa da bu sürecin hızı büyük ölçüde günlük alışkanlıklarla şekilleniyor. Kendi deneyimini üç temel başlık altında topluyor.

İşte Brandao'nun Dikkat Ettiği 3 Şey

İşte Brandao'nun Dikkat Ettiği 3 Şey

Giyim Tercihleri

Brandao, yaşa göre kalıplaşmış giyim anlayışının dışına çıkmayı bilinçli bir tercih olarak görüyor. Daha dinamik ve enerjik bir tarzın yalnızca dış görünümü değil, kişinin ruh halini ve kendini algılama biçimini de etkilediğini savunuyor. Ona göre giyim, yaş algısını belirleyen önemli unsurlardan biri.

Sabah Rutini Olarak Basit Bir Karışım

Her sabah aç karnına tükettiği chia tohumu ve limonlu su karışımı, Brandao’nun günlük rutinlerinin merkezinde yer alıyor. Lif, omega-3 ve C vitamini içeriği sayesinde bu içeceğin metabolizma, sindirim ve cilt sağlığına destek olduğunu ifade ediyor. Bu alışkanlığın kısa vadeli bir çözüm değil, uzun vadeli bir destek unsuru olduğunu özellikle vurguluyor.

Düzenli Egzersiz

Yaklaşık 17 yıldır istikrarlı şekilde spor yaptığını belirten Brandao, neredeyse her gün ağırlık çalışması ve ortalama 40 dakikalık kardiyo egzersizi uyguluyor. Egzersizi yalnızca estetik bir hedefle değil, genel sağlık ve enerji seviyesini korumak amacıyla sürdürdüğünü söylüyor.

Estetik İddialarına Yanıt Verdi

Estetik İddialarına Yanıt Verdi

Genç görünümünün sık sık estetik müdahalelerle ilişkilendirildiğini belirten Brandao, bu iddiaları reddediyor. Düzenli cilt bakımı, güneş koruması ve haftalık maske uygulamaları dışında özel bir işlem yaptırmadığını ifade ediyor.

