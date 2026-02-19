60 Yaşında Olmasına Rağmen 20'li Yaşlarda Gösteren Adam Sırrını Açıkladı

Giyim Tercihleri

Brandao, yaşa göre kalıplaşmış giyim anlayışının dışına çıkmayı bilinçli bir tercih olarak görüyor. Daha dinamik ve enerjik bir tarzın yalnızca dış görünümü değil, kişinin ruh halini ve kendini algılama biçimini de etkilediğini savunuyor. Ona göre giyim, yaş algısını belirleyen önemli unsurlardan biri.

Sabah Rutini Olarak Basit Bir Karışım

Her sabah aç karnına tükettiği chia tohumu ve limonlu su karışımı, Brandao’nun günlük rutinlerinin merkezinde yer alıyor. Lif, omega-3 ve C vitamini içeriği sayesinde bu içeceğin metabolizma, sindirim ve cilt sağlığına destek olduğunu ifade ediyor. Bu alışkanlığın kısa vadeli bir çözüm değil, uzun vadeli bir destek unsuru olduğunu özellikle vurguluyor.

Düzenli Egzersiz

Yaklaşık 17 yıldır istikrarlı şekilde spor yaptığını belirten Brandao, neredeyse her gün ağırlık çalışması ve ortalama 40 dakikalık kardiyo egzersizi uyguluyor. Egzersizi yalnızca estetik bir hedefle değil, genel sağlık ve enerji seviyesini korumak amacıyla sürdürdüğünü söylüyor.