onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Meta’nın “Ölüleri Dijital Olarak Hayatta Tuttuğu” İddiası Ortalığı Karıştırdı

Meta’nın “Ölüleri Dijital Olarak Hayatta Tuttuğu” İddiası Ortalığı Karıştırdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.02.2026 - 15:59

Meta’nın ölen kişilerin dijital varlıklarını yapay zeka yoluyla aktif tutabildiği yönündeki iddialar sosyal medyada tartışma yarattı. Anonim paylaşımlarla gündeme gelen söylemler yapay zekanın etik sınırları ve dijital kimliğin geleceği konusunda soru işaretlerini artırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren bir iddia, Meta’nın ölen kişilerin sosyal medya hesaplarını yapay zeka aracılığıyla aktif tutan gizli bir proje yürüttüğünü öne sürüyor.

Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren bir iddia, Meta’nın ölen kişilerin sosyal medya hesaplarını yapay zeka aracılığıyla aktif tutan gizli bir proje yürüttüğünü öne sürüyor.

“Project Lazarus” adı verilen bu sözde çalışmanın hayatını kaybeden kişilerin paylaşımlar yapmaya, fotoğraflar üretmeye ve insanlarla etkileşime girmeye devam etmesini sağladığı iddia ediliyor. Peki bu anlatılanlar ne kadar gerçek, ne kadarı internetin klasik komplo üretim hattından çıkma?

Bu iddia ilk olarak anonim forumlarda ortaya çıktı.

Bu iddia ilk olarak anonim forumlarda ortaya çıktı.

Kendini Meta çalışanı olarak tanıtan isimsiz bir kullanıcının paylaştığı metinde; şirket içinde son derece gelişmiş bir yapay zeka geliştirildiği, bu sistemin ölen kişilerin dijital kimliğini birebir taklit edebildiği ve hatta kimsenin fark etmeyeceği şekilde hesapları yönetebildiği öne sürülüyor. Ancak bu anlatının en zayıf noktası tam da burada başlıyor: Ortada ne doğrulanabilir bir belge, ne somut bir kanıt, ne de bağımsız kaynaklarca teyit edilmiş bir bilgi var.

Araştırıldığında, Meta’nın böyle bir projeyi aktif olarak yürüttüğüne dair güvenilir bir bulguya rastlanmıyor. Şirketin kamuya açık açıklamaları ve bilinen politikaları, tam tersine, vefat eden kullanıcı hesaplarının “anılaştırılması” ya da tamamen kapatılması yönünde. Yakınların onayı olmadan hesapların aktif tutulması veya bir yapay zeka tarafından yönetilmesi hem hukuki hem de etik açıdan ciddi sorunlar doğuracağı için, bu tür bir uygulamanın gizlice hayata geçirilmesi pek gerçekçi görünmüyor.

Bununla birlikte, iddianın tamamen boşluktan doğduğunu söylemek de doğru olmaz.

Bununla birlikte, iddianın tamamen boşluktan doğduğunu söylemek de doğru olmaz.

Meta’nın ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin, kullanıcı davranışlarını analiz eden ve bu davranışları taklit edebilen yapay zeka sistemleri üzerine çalıştığı biliniyor. Hatta Meta’nın, uzun süre aktif olmayan ya da hayatını kaybetmiş kullanıcıların dijital davranışlarını simüle edebilecek sistemlere ilişkin patent başvuruları yaptığı da kamuya yansımış durumda. Ancak patent almak, bu teknolojinin mutlaka kullanıldığı veya kullanıma alınacağı anlamına gelmiyor. Büyük şirketler çoğu zaman sadece fikri mülkiyeti güvence altına almak için de patent başvurusu yapabiliyor.

Komplo teorisi ile gerçek arasındaki çizgi tam da bu noktada belirginleşiyor. Bir yanda, akademik ve teknik düzeyde mümkün olan “dijital kişilik simülasyonu” fikri var. Diğer yanda ise bunun gizli bir şekilde, milyonlarca insanın haberi olmadan ve ölen kişilerin yerine geçecek biçimde kullanıldığı iddiası bulunuyor. İkinci senaryoyu destekleyen herhangi bir bağımsız kanıt şu ana kadar ortaya konmuş değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın