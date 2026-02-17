Meta’nın “Ölüleri Dijital Olarak Hayatta Tuttuğu” İddiası Ortalığı Karıştırdı

Kendini Meta çalışanı olarak tanıtan isimsiz bir kullanıcının paylaştığı metinde; şirket içinde son derece gelişmiş bir yapay zeka geliştirildiği, bu sistemin ölen kişilerin dijital kimliğini birebir taklit edebildiği ve hatta kimsenin fark etmeyeceği şekilde hesapları yönetebildiği öne sürülüyor. Ancak bu anlatının en zayıf noktası tam da burada başlıyor: Ortada ne doğrulanabilir bir belge, ne somut bir kanıt, ne de bağımsız kaynaklarca teyit edilmiş bir bilgi var.

Araştırıldığında, Meta’nın böyle bir projeyi aktif olarak yürüttüğüne dair güvenilir bir bulguya rastlanmıyor. Şirketin kamuya açık açıklamaları ve bilinen politikaları, tam tersine, vefat eden kullanıcı hesaplarının “anılaştırılması” ya da tamamen kapatılması yönünde. Yakınların onayı olmadan hesapların aktif tutulması veya bir yapay zeka tarafından yönetilmesi hem hukuki hem de etik açıdan ciddi sorunlar doğuracağı için, bu tür bir uygulamanın gizlice hayata geçirilmesi pek gerçekçi görünmüyor.