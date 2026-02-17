Meta’nın “Ölüleri Dijital Olarak Hayatta Tuttuğu” İddiası Ortalığı Karıştırdı
Meta’nın ölen kişilerin dijital varlıklarını yapay zeka yoluyla aktif tutabildiği yönündeki iddialar sosyal medyada tartışma yarattı. Anonim paylaşımlarla gündeme gelen söylemler yapay zekanın etik sınırları ve dijital kimliğin geleceği konusunda soru işaretlerini artırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren bir iddia, Meta’nın ölen kişilerin sosyal medya hesaplarını yapay zeka aracılığıyla aktif tutan gizli bir proje yürüttüğünü öne sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu iddia ilk olarak anonim forumlarda ortaya çıktı.
Bununla birlikte, iddianın tamamen boşluktan doğduğunu söylemek de doğru olmaz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın