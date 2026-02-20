onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
45 Kilo Verdi, Hayalindeki Bedene Kavuştu: “Beni Beğenmeyenler Umurumda Değil”

45 Kilo Verdi, Hayalindeki Bedene Kavuştu: “Beni Beğenmeyenler Umurumda Değil”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.02.2026 - 14:21

Kilo verme sürecini sosyal medyada açıkça paylaşan Courtney Klang, geçirdiği büyük fiziksel değişimin ardından hem destek hem de sert eleştirilerle karşılaştı. Yaklaşık 45 kilo veren Klang, gelen yorumlara rağmen kendi bedeniyle kurduğu yeni ilişkiden memnun olduğunu dile getiriyor. Bu dönüşüm, sosyal medyada beden algısı ve beklentiler üzerine yeniden tartışma başlattı.

ABD’de yaşayan Courtney Klang, verdiği yaklaşık 45 kilonun ardından sosyal medyada hem büyük ilgi gördü hem de sert eleştirilerin hedefi oldu.

ABD’de yaşayan Courtney Klang, verdiği yaklaşık 45 kilonun ardından sosyal medyada hem büyük ilgi gördü hem de sert eleştirilerin hedefi oldu.

Zayıflama sürecini başından beri açık şekilde paylaşan Klang, değişiminin ardından “30 yaş daha yaşlı göründüğünü” söyleyen yorumlara rağmen kararından memnun olduğunu söylüyor.

Sosyal medyada paylaştığı videolarda eski ve yeni halini yan yana gösteren Klang, yaşadığı dönüşümü hayatında bir dönüm noktası olarak tanımlıyor.

Sosyal medyada paylaştığı videolarda eski ve yeni halini yan yana gösteren Klang, yaşadığı dönüşümü hayatında bir dönüm noktası olarak tanımlıyor.

Daha önce XL–XXL beden giydiğini, bugün ise XXS–XS aralığında kıyafetler tercih ettiğini belirten genç kadın, bu sürecin yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da kendisini güçlendirdiğini ifade ediyor.

Ancak bu değişim herkes tarafından olumlu karşılanmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, hızlı kilo kaybının yüz hatlarını sertleştirdiğini ve onu olduğundan daha yaşlı gösterdiğini iddia etti. Eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Klang, şu sözlerle dikkat çekti:

“Kiloluyken de eleştirildim, şimdi zayıfladım diye yine eleştiriliyorum. Bu noktada kimin ne istediğini gerçekten anlamak zor.”

Klang’a göre asıl sorun, kadın bedenine yönelik bitmeyen beklentiler.

Klang’a göre asıl sorun, kadın bedenine yönelik bitmeyen beklentiler.

İnternette paylaşılan her görüntünün kolayca yargılandığını ve bu baskının özellikle kadınlar üzerinde yoğunlaştığını vurguluyor. Buna rağmen sürecini paylaşmaya devam etmesinin nedenini ise net bir şekilde ortaya koyuyor: Kendi yolculuğuyla gurur duyuyor.

Benzer deneyimler yaşayan pek çok kişi de yorumlarda ona destek verdi. Kilo verdikten sonra “çok zayıf”, kilo aldıklarında ise “fazla kilolu” olmakla suçlandıklarını anlatan kullanıcılar, toplumsal algının ne kadar tutarsız olabildiğine dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın