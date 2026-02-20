45 Kilo Verdi, Hayalindeki Bedene Kavuştu: “Beni Beğenmeyenler Umurumda Değil”
Kilo verme sürecini sosyal medyada açıkça paylaşan Courtney Klang, geçirdiği büyük fiziksel değişimin ardından hem destek hem de sert eleştirilerle karşılaştı. Yaklaşık 45 kilo veren Klang, gelen yorumlara rağmen kendi bedeniyle kurduğu yeni ilişkiden memnun olduğunu dile getiriyor. Bu dönüşüm, sosyal medyada beden algısı ve beklentiler üzerine yeniden tartışma başlattı.
ABD’de yaşayan Courtney Klang, verdiği yaklaşık 45 kilonun ardından sosyal medyada hem büyük ilgi gördü hem de sert eleştirilerin hedefi oldu.
Sosyal medyada paylaştığı videolarda eski ve yeni halini yan yana gösteren Klang, yaşadığı dönüşümü hayatında bir dönüm noktası olarak tanımlıyor.
Klang’a göre asıl sorun, kadın bedenine yönelik bitmeyen beklentiler.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
