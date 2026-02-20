45 Kilo Verdi, Hayalindeki Bedene Kavuştu: “Beni Beğenmeyenler Umurumda Değil”

Daha önce XL–XXL beden giydiğini, bugün ise XXS–XS aralığında kıyafetler tercih ettiğini belirten genç kadın, bu sürecin yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da kendisini güçlendirdiğini ifade ediyor.

Ancak bu değişim herkes tarafından olumlu karşılanmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, hızlı kilo kaybının yüz hatlarını sertleştirdiğini ve onu olduğundan daha yaşlı gösterdiğini iddia etti. Eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Klang, şu sözlerle dikkat çekti:

“Kiloluyken de eleştirildim, şimdi zayıfladım diye yine eleştiriliyorum. Bu noktada kimin ne istediğini gerçekten anlamak zor.”