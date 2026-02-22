Şeflerin Vazgeçemediği Basit Adım: Fırında Tavuğu Her Seferinde Sulu Yapan Yöntem Buymuş!
Fırında tavuk, mutfakta en sık yapılan ama en kolay hayal kırıklığı yaratan yemeklerden biri. Doğru pişirilmediğinde kuru ve tatsız bir son kaçınılmaz olabiliyor. Ancak şeflerin yıllardır uyguladığı basit bir ön hazırlık adımı, tavuğun her seferinde sulu, dengeli lezzetli ve ideal dokuda pişmesini sağlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fırında tavuk, zahmetsiz ama doğru yapılmadığında kolayca kuru olabilen klasik bir yemek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kuru salamura" tekniği!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın