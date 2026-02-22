Şeflerin Vazgeçemediği Basit Adım: Fırında Tavuğu Her Seferinde Sulu Yapan Yöntem Buymuş!

Beaddie’ye göre tavuğu pişirmeden önce bolca tuzlamak sadece yüzeyini tatlandırmakla kalmıyor; lezzeti etin tamamına yayıyor. Tuz, önce etten nemi dışarı çekiyor, ardından bu tuzlu nem yeniden etin içine emiliyor. Sonuç ise daha dengeli tat, daha yumuşak doku ve pişirme sırasında daha sulu et.

Şef, özellikle bütün tavuklarda 12–24 saat önceden tuzlamanın ideal olduğunu söylüyor. Tavuk bu süre boyunca buzdolabında üstü açık bekletiliyor. Böylece derideki nem azalıyor; fırında pişerken daha iyi renk ve çıtırlık elde ediliyor. Zaman yoksa bile 30–60 dakika önceden yapılan tuzlama bile fark yaratıyor.

Kuru salamura, profesyonel mutfak tekniklerine girmeden evde uygulanabilecek pratik bir adım. Beaddie’nin ifadesiyle, “Bir kez denedikten sonra geri dönüş yok”.