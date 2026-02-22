onedio
Şeflerin Vazgeçemediği Basit Adım: Fırında Tavuğu Her Seferinde Sulu Yapan Yöntem Buymuş!

Şeflerin Vazgeçemediği Basit Adım: Fırında Tavuğu Her Seferinde Sulu Yapan Yöntem Buymuş!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.02.2026 - 11:07 Son Güncelleme: 22.02.2026 - 11:10

Fırında tavuk, mutfakta en sık yapılan ama en kolay hayal kırıklığı yaratan yemeklerden biri. Doğru pişirilmediğinde kuru ve tatsız bir son kaçınılmaz olabiliyor. Ancak şeflerin yıllardır uyguladığı basit bir ön hazırlık adımı, tavuğun her seferinde sulu, dengeli lezzetli ve ideal dokuda pişmesini sağlıyor.

Fırında tavuk, zahmetsiz ama doğru yapılmadığında kolayca kuru olabilen klasik bir yemek.

Fırında tavuk, zahmetsiz ama doğru yapılmadığında kolayca kuru olabilen klasik bir yemek.

Şef Stephen Beaddie, evde her seferinde sulu ve lezzetli sonuç almak için basit ama etkili bir yöntemi öneriyor.

"Kuru salamura" tekniği!

"Kuru salamura" tekniği!

Beaddie’ye göre tavuğu pişirmeden önce bolca tuzlamak sadece yüzeyini tatlandırmakla kalmıyor; lezzeti etin tamamına yayıyor. Tuz, önce etten nemi dışarı çekiyor, ardından bu tuzlu nem yeniden etin içine emiliyor. Sonuç ise daha dengeli tat, daha yumuşak doku ve pişirme sırasında daha sulu et.

Şef, özellikle bütün tavuklarda 12–24 saat önceden tuzlamanın ideal olduğunu söylüyor. Tavuk bu süre boyunca buzdolabında üstü açık bekletiliyor. Böylece derideki nem azalıyor; fırında pişerken daha iyi renk ve çıtırlık elde ediliyor. Zaman yoksa bile 30–60 dakika önceden yapılan tuzlama bile fark yaratıyor.

Kuru salamura, profesyonel mutfak tekniklerine girmeden evde uygulanabilecek pratik bir adım. Beaddie’nin ifadesiyle, “Bir kez denedikten sonra geri dönüş yok”.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
