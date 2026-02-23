onedio
Yapay Zeka Devinden 2030 İçin İlginç Hedef: Gelir 280 Milyar Doları Aşabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.02.2026 - 18:10

Yapay zeka sektörünün önde gelen şirketlerinden OpenAI, önümüzdeki yıllara ilişkin büyüme beklentileriyle dikkat çekiyor. Şirketin gelirlerinin 2030’a kadar yüz milyarlarca dolarlık seviyelere ulaşması öngörülüyor.

Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/openai...
Yapay zeka alanının öncü şirketlerinden OpenAI, önümüzdeki yıllara ilişkin iddialı bir büyüme planı ortaya koydu.

Konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre şirket, 2030 yılına gelindiğinde yıllık gelirlerinin 280 milyar doları aşmasını bekliyor.

Bu öngörü, OpenAI’nin hem bireysel kullanıcılara hem de kurumsal müşterilere sunduğu yapay zeka tabanlı yazılım aboneliklerine yönelik talebin hız kesmeden artmasına dayanıyor. Şirketin son dönemde sınırlı bir kullanıcı grubuyla reklam modellerini test etmeye başlaması da, gelir çeşitliliği açısından yeni bir kapı aralıyor.

OpenAI’nin finansal performansındaki ivme rakamlara da yansımış durumda.

Şirketin Finans Direktörü Sarah Friar, yıllık gelirin 2025 itibarıyla 20 milyar doların üzerine çıktığını, bir önceki yıl bu rakamın yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıklamıştı. Bu artış şirketin ticari ürünlerinin daha geniş kitleler tarafından benimsenmeye başladığını gösteriyor.

Ancak bu hızlı büyümenin ciddi bir maliyeti de var. Gelişmiş yapay zeka modellerinin eğitimi için gerekli çipler ve veri merkezleri, sektör genelinde olduğu gibi OpenAI için de yüksek harcamalar anlamına geliyor. Şirket, bu yükü dengelemek için daha fazla kullanıcıyı ücretli hizmetlere yönlendirmeyi hedefliyor.

OpenAI daha önce, yapay zeka altyapısına uzun vadede 1,4 trilyon doları aşan yatırım planlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Aynı kaynaklara göre şirket, yatırımcılara 2030 yılına kadar yaklaşık 600 milyar dolarlık harcama yapılacağını da iletiyor.

Öte yandan Bloomberg News’in haberine göre OpenAI, 100 milyar doların üzerinde yatırım getirmesi beklenen yeni bir finansman turunun ilk aşamasını tamamlamaya oldukça yakın. Nihai finansman sürecinin ardından şirketin toplam değerlemesinin 850 milyar doların üzerine çıkabileceği konuşuluyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
