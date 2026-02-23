Yapay Zeka Devinden 2030 İçin İlginç Hedef: Gelir 280 Milyar Doları Aşabilir

Şirketin Finans Direktörü Sarah Friar, yıllık gelirin 2025 itibarıyla 20 milyar doların üzerine çıktığını, bir önceki yıl bu rakamın yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıklamıştı. Bu artış şirketin ticari ürünlerinin daha geniş kitleler tarafından benimsenmeye başladığını gösteriyor.

Ancak bu hızlı büyümenin ciddi bir maliyeti de var. Gelişmiş yapay zeka modellerinin eğitimi için gerekli çipler ve veri merkezleri, sektör genelinde olduğu gibi OpenAI için de yüksek harcamalar anlamına geliyor. Şirket, bu yükü dengelemek için daha fazla kullanıcıyı ücretli hizmetlere yönlendirmeyi hedefliyor.