Uzmanlardan Kedi Sahiplerine Uyarı: Bu 5 Gıdayı Kedinize Vermeyin

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.02.2026 - 16:30

Kedilerin beslenmesi konusunda yapılan küçük hatalar, zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, masum görünen bazı insan gıdalarının kediler için sindirim problemlerinden zehirlenmeye kadar uzanan riskler taşıdığına dikkat çekiyor.

Evcil hayvan sahiplerinin sık yaptığı hatalardan biri, kedilere masadan küçük kaçamaklar sunmak.

Ancak uzmanlar bu alışkanlığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. İngiltere merkezli hayvan refahı kuruluşu Cats Protection, kediler için risk oluşturan yaygın insan gıdalarını tek tek açıkladı.

Kuruluşa göre kediler zorunlu etobur, yani ihtiyaç duydukları tüm besinleri dengeli ve tam kedi mamalarından alıyorlar. İnsan gıdalarının büyük bölümü ise ya besleyici değil ya da doğrudan zararlı.

Kedilere Verilmemesi Gereken 5 Yaygın Gıda

1. Süt ve süt ürünleri

Birçok kedi laktoz intoleransına sahiptir. Süt, peynir gibi ürünler sindirim sorunlarına, ishal ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Uzmanlar, laktozsuz ya da bitkisel peynirlerin de içeriklerindeki bazı maddeler nedeniyle güvenli olmadığını vurguluyor.

2. Çiğ et, çiğ balık ve çiğ yumurta

Bu gıdalar zararlı bakteri ve parazit taşıyabilir. Ayrıca çiğ kemikler boğulma riski yaratabilir ya da mide-bağırsak tıkanıklığına yol açabilir.

3. Üzüm, kuru üzüm ve kuş üzümü

Kedilerde ani böbrek yetmezliğine neden olabilen bu besinler, özellikle böbrek hastalığı olan kediler için hayati risk taşır. Kesinlikle uzak tutulmalıdır.

4. Avokado

Yüksek yağ içeriğinin yanı sıra “persin” adlı toksin içerir. Fazla tüketildiğinde kedilerde sağlık sorunlarına yol açabilir.

5. Çikolata, kahve ve kafein içeren gıdalar

Bu ürünlerde bulunan metilksantinler kediler için son derece toksiktir. Küçük miktarlar bile ciddi zehirlenmelere neden olabilir.

