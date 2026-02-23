Uzmanlardan Kedi Sahiplerine Uyarı: Bu 5 Gıdayı Kedinize Vermeyin

1. Süt ve süt ürünleri

Birçok kedi laktoz intoleransına sahiptir. Süt, peynir gibi ürünler sindirim sorunlarına, ishal ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Uzmanlar, laktozsuz ya da bitkisel peynirlerin de içeriklerindeki bazı maddeler nedeniyle güvenli olmadığını vurguluyor.

2. Çiğ et, çiğ balık ve çiğ yumurta

Bu gıdalar zararlı bakteri ve parazit taşıyabilir. Ayrıca çiğ kemikler boğulma riski yaratabilir ya da mide-bağırsak tıkanıklığına yol açabilir.

3. Üzüm, kuru üzüm ve kuş üzümü

Kedilerde ani böbrek yetmezliğine neden olabilen bu besinler, özellikle böbrek hastalığı olan kediler için hayati risk taşır. Kesinlikle uzak tutulmalıdır.

4. Avokado

Yüksek yağ içeriğinin yanı sıra “persin” adlı toksin içerir. Fazla tüketildiğinde kedilerde sağlık sorunlarına yol açabilir.

5. Çikolata, kahve ve kafein içeren gıdalar

Bu ürünlerde bulunan metilksantinler kediler için son derece toksiktir. Küçük miktarlar bile ciddi zehirlenmelere neden olabilir.