Erkek Kısırlığının En Yaygın Nedeni Buymuş: Tedavi Yöntemleri de Var

Her 10 çiftten yaklaşık biri bu durumla karşı karşıya kalıyor. Geciken ebeveynlik, obezite, çevresel toksinler ve bazı sağlık sorunları bu tablonun giderek büyümesine neden oluyor.

Uzmanlara göre infertilite vakaları kabaca üçe ayrılıyor. Vakaların üçte biri erkek kaynaklı, üçte biri kadın kaynaklı, kalan kısmı ise her iki tarafla ilişkili ya da nedeni net olarak belirlenemeyen durumlardan oluşuyor. Buna rağmen erkek kısırlığı hala yeterince konuşulmayan bir başlık.