Ülkede Türk Marka Peynir Toplatılıyor: “Kesinlikle Tüketmeyin” Uyarısı Yayınlandı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.03.2026 - 16:51

Almanya’da Türk marka peynir için “Kesinlikle tüketmeyin” çağrısı yapıldı. “Marmara Keçi Peyniri” ürününün toplatılmasına karar verildi. Üretici firma tarafından yapılan çağrıda peynirde mikrobiyolojik risk bulunduğu belirtildi. Söz konusu uyarıda ürünü satılan alan tüketicilerin iade etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Almanya’da Türk marka peynir toplatılıyor.

Almanya’da faaliyet gösteren bir Türk markasının peynir ürünü için uyarı yayınlandı. Piyasada bulunan, marketlerde satılan “Marmara Keçi Peyniri”nin 400 gramlık ürünü için çağrı yapıldı. Yapılan uyarıda ürünün mikrobiyolojik bozulma riski taşıdığı vurgulandı. Marka, market raflarından toplatılmasına karar verilen ürün için “Kesinlikle tüketmeyin” ifadeleri kullanıldı.

Ürünü satın alanların iade etmesi istendi.

Üretici firma söz konusu toplatılma kararını 'tedbir' olarak açıkladı. Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

'Son kullanma tarihi 17 Mart 2026 olan 400 gramlık paketlerdeki Marmara Keçi Peyniri keçi peynirini geri çağırıyor. Şirket, ürünün mikrobiyolojik durumuyla ilgili endişeler olduğunu belirtiyor. Söz konusu ürünü daha önce satın almış olan tüketicilerden, ürünü kullanmayı bırakmaları ve satış noktasına iade etmeleri rica olunur. Satın alma bedeli elbette edilecektir.'

Uzmanlara göre şüphenilen mikrobiyolojik sorunlar, gıda kaynaklı hastalıkların en yaygınlarından biri. Bakteri, mantar veya virüs gibi mikroorganizmalar tüm üretim sürecinde bulunabilir ve kapsamlı kontrollere rağmen tamamen ortadan kaldırılamaz.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
