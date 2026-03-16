Ülkede Türk Marka Peynir Toplatılıyor: “Kesinlikle Tüketmeyin” Uyarısı Yayınlandı

Üretici firma söz konusu toplatılma kararını 'tedbir' olarak açıkladı. Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

'Son kullanma tarihi 17 Mart 2026 olan 400 gramlık paketlerdeki Marmara Keçi Peyniri keçi peynirini geri çağırıyor. Şirket, ürünün mikrobiyolojik durumuyla ilgili endişeler olduğunu belirtiyor. Söz konusu ürünü daha önce satın almış olan tüketicilerden, ürünü kullanmayı bırakmaları ve satış noktasına iade etmeleri rica olunur. Satın alma bedeli elbette edilecektir.'

Uzmanlara göre şüphenilen mikrobiyolojik sorunlar, gıda kaynaklı hastalıkların en yaygınlarından biri. Bakteri, mantar veya virüs gibi mikroorganizmalar tüm üretim sürecinde bulunabilir ve kapsamlı kontrollere rağmen tamamen ortadan kaldırılamaz.