Bu Müzik Testi Duygusal Yaşını Hesaplıyor!

Bu Müzik Testi Duygusal Yaşını Hesaplıyor!

miray soysal
miray soysal
24.02.2026 - 17:01

Bazen nüfus cüzdanında yazan rakam, ruhunun hissettiği yaşın yanından bile geçmez; kimi zaman nostaljik bir plak gibi dingin, kimi zaman ise yeni çıkmış bir pop şarkısı kadar kıpır kıpırsındır. 

Gel, seçtiğin şarkılarla ruhunun derinliklerine inelim, bilinçaltındaki melodileri dinleyelim ve gerçek duygusal yaşını ortaya çıkaralım.

1. Konserine gitmek istediğin bir kadın sanatçı seç!

2. En çok nerede müzik dinlemeyi seviyorsun?

3. Tek başına aktivite yapmayı sever misin?

4. Son zamanlarda çok fazla dalgınlık yaşıyor musun?

5. İlişkide en çok önemsediğin şey nedir?

6. Hangi tarz müziği daha çok seviyorsun?

7. En çok hangi yeteneğinle gurur duyuyorsun?

8. Son olarak, hangisini çalmak isterdin?

Duygusal Yaşın: 70+

Senin ruhun kesinlikle siyah beyaz filmlerin ve cızırtılı plakların o zarif dönemine ait. Günümüzün o hızlı tüketilen, gürültülü müziği sana göre değil; sen şarkılarda yaşanmışlık, derinlik, şiirsel sözler ve zarafet arıyorsun. Bir şarkı çaldığında sadece melodiyi değil, o sözlerin arkasındaki hüzünlü ya da mutlu hikayeyi de dinliyorsun adeta. Arkadaşların son moda şarkılarla dans ederken, sen bir köşede Türk Sanat Müziği, eski bir jazz klasiği ya da bir Neşet Ertaş türküsü ile huzur buluyorsun. Bu olgunluğun, etrafındaki insanlara da büyük bir güven veriyor ve seni sığınılacak bir liman yapıyor.

Duygusal Yaşın: 35-45

Sen ne istediğini çok iyi bilen, hayatının en verimli, en bilinçli ve en 'cool' dönemini yaşayan bir ruha sahipsin. Müzik listen, öyle herkese hitap etmeyen ama kalitesi tartışılmaz, özenle seçilmiş ve rafine parçalarla dolu. Gürültüden, karmaşadan ve popüler kültürün dayatmalarından uzaklaşıp, sana gerçekten bir şeyler katan, seni düşündüren ritimlerin peşindesin. Hem geçmişin kıymetini biliyorsun hem de modern dünyanın nimetlerinden faydalanıyorsun; tam anlamıyla 'an'da kalmayı ve dengede durmayı başarmışsın. Senin müzik zevkin, tıpkı karakterin gibi; oturmuş, karizmatik ve kesinlikle çok havalı.

Duygusal Yaşın: 18-25

Senin içinde durdurulamaz bir festival enerjisi var, takvimler ne derse desin sen hala üniversite kampüsündeki o heyecanlı, asi ve aşık gençsin! Müziği sadece dinlemiyor, damarlarında hissediyorsun ve en sevdiğin şarkı çaldığında sesini sonuna kadar açmadan asla rahat edemiyorsun. Duyguların o kadar yoğun ve uçlarda ki, bir şarkıyla hüngür hüngür ağlayıp hemen ardından gelen hareketli bir parçayla dünyayı kurtaracakmış gibi hissedebiliyorsun. Yeniliklere her zaman açıksın, keşfetmeyi seviyorsun ve asla 'bu benim tarzım değil' deyip kestirip atmıyorsun.

Duygusal Yaşın: 8-12

İnanılmaz tatlı, oyuncu ve saf bir enerjin var; dünya yansa senin içindeki o oyun oynamak isteyen çocuk asla susmuyor! Sen müzikte karmaşık felsefeler ya da ağır dramlar değil, seni gülümsetecek, dans ettirecek ve modunu anında yükseltecek basit mutluluklar arıyorsun. Hayata o kadar pozitif ve renkli bir pencereden bakıyorsun ki, en gri ve sıkıcı günlerde bile açtığın tek bir şarkıyla etrafına güneş açtırabiliyorsun. İnsanlar senin yanındayken dertlerini unutuyor çünkü senin ruhun, yetişkinliğin o sıkıcı ve gri kurallarını çoktan reddetmiş. Hep böyle kal, çünkü dünyanın senin bu saf ve bulaşıcı neşene çok ihtiyacı var.

