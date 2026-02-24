Diğer Oyuncular Nerede? Reyting Zirvesine Yerleşen Yeraltı'nın Fragmanında Bir Kişi Olması Gündem Oldu
NOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Yeraltı dizisi, daha ikinci bölümüyle Eşref Rüya'yı reyting zirvesinden etmişti. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran diziye Devlet Bahçeli'den de tebrik gelmişti. 5. bölüm 2. fragmanı yayınlanan dizinin fragmanında tek bir karakterin yer alması sosyal medyada gündem oldu.
Çarşamba akşamları ekrana gelen Yeraltı dizisi 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
