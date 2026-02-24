onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Diğer Oyuncular Nerede? Reyting Zirvesine Yerleşen Yeraltı'nın Fragmanında Bir Kişi Olması Gündem Oldu

Diğer Oyuncular Nerede? Reyting Zirvesine Yerleşen Yeraltı'nın Fragmanında Bir Kişi Olması Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.02.2026 - 16:57

NOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Yeraltı dizisi, daha ikinci bölümüyle Eşref Rüya'yı reyting zirvesinden etmişti. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran diziye Devlet Bahçeli'den de tebrik gelmişti. 5. bölüm 2. fragmanı yayınlanan dizinin fragmanında tek bir karakterin yer alması sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çarşamba akşamları ekrana gelen Yeraltı dizisi 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çarşamba akşamları ekrana gelen Yeraltı dizisi 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni bölümü merakla beklenen dizinin 5. bölüm 2. fragmanında yalnızca Paşa karakterine yer verildi. Diğer karakterlerin yer almadığı fragman izleyiciyi bir miktar öfkelendirdi. İzleyici, 'Haydar Ali ve Ceylan nerede?', 'Ceylan bu dizinin başrolü ama başrol yok', 'Yine Ceylan yok dalga mı geçiyorsunuz?' gibi eleştirilerde bulundu.

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın