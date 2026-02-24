onedio
Kanal D Muhabiri Kübra Aydın, Sakatat Haberi Sunarken Zor Anlar Yaşadı

Merve Ersoy
24.02.2026 - 15:14

Kanal D'de muhabirlik yapan Kübra Aydın, bir haberi sunarken epey zorlandı. Sakatat sevmeyen Kübra Aydın'ın haberi sunarken midesi bulandı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Kanal D muhabiri Kübra Aydın, mesleğinin zorluklarından birini yaşadı.

Gittiği sakatat dükkanında haber sunmaya çalışan Kübra Aydın zor anlar yaşadı. 'Şimdi de işkembe çorbasına göz diktiler! Yunanistan, işkembeye 'kültürel miras' diyor' başlıklı haberi sunmaya çalışan Kübra Aydın'ın midesi bulandı. Aydın, sakatat haberi sunmaya çalışırken yaşadığı zor anları paylaştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
