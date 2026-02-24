onedio
Taşacak Bu Deniz'de Hipotermi Geçiren Fadime ve Eleni'nin Ateş Çemberine Alınması İzleyiciyi İkiye Böldü

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.02.2026 - 12:07

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz her cuma izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her hafta cuma gününü iple çektiğimiz dizinin yeni bölümünde kaza yapan Eleni ve Fadime bulunuyor. Hipotermi geçiren Fadime ve Eleni'nin etrafında ateş çemberi yapılıyor. Hipotermi için yapılan bu müdahale izleyiciyi ikiye böldü, sosyal medyada tartışma yarattı.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kaza yapan Fadime ve Eleni el ele karların üzerinde bulundu. Hipotermi riskiyle karşı karşıya olan ikili için yapılan ilk müdahalelerden birinin etraflarında ateş yakmak olduğu görüldü. Bu görüntünün ve müdahalenin ardından sosyal medya ikiye bölündü.

Taşacak Bu Deniz 20. bölüm 2. fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
