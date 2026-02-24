onedio
Nihat Hatipoğlu Ramazan Programında Yanıtladı: "Yapay Zekayla Kur'an-ı Kerim Öğrenilebilir mi?"

Ramazan Yapay Zeka
Merve Ersoy
24.02.2026 - 10:59

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da Atv ekranlarında sahur ve iftar programı yapmaya devam ediyor. Yayın sırasında gelen soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, günümüzde giderek gelişen ve hemen hemen hayatımızın tümünde kullanmaya başladığımız yapay zeka sorusunu da yanıtladı.

Uzun yıllardır Atv ekranlarında program yapan Nihat Hatipoğlu, bu Ramazan ayında da ekranda olacağının bilgisini vermişti.

Hem iftarda hem sahurda program yapan Nihat Hatipoğlu, konukların sorularına da yanıt veriyor. Merak edilenleri yanıtlayan Hatipoğlu gündeme yönelik konuları da ele alıyor.

Nihat Hatipoğlu, Ramazan özel yaptığı sahur programında dikkat çeken bir soruyu yanıtladı.

Stüdyodaki isimlerden Orhan Kasnakçı, teknoloji ve din konusuna dikkat çeken bir soru sordu. 'Yapay zekayla Kur'an-ı Kerim öğrenilebilir mi?' sorusuna Nihat Hatipoğlu açıklama yaptı.

Hatipoğlu, 'Hatipoğlu, 'Yapay zekaya dikkat etmek lazım. Bazıları onu kötü niyetle kullanabiliyor. Hırsızlıklarda, cinayetlerde hukuku yanıltıcı olarak kullanılabilir. 'Olumsuz yanlarının yanında bütün bilimsel çalışmalar son derece güzeldir. Biz yanıltıcı olmadığı sürece hepsine açığız. Yapay zekayla tabii ki Kur'anı Kerim öğrenebilirsiniz. Dinleyip hatim indirebilirsiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz (SAV) 'İlim Müslüman'ın yitik malıdır, nerede bulursa alır.' diyor.' şeklinde soruya cevap verdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
