Sevgili Boğa, bugün tüm gözler üzerinde, çünkü öz güvenini tavana çıkarıyor. Uzun zamandır aklında olan ve bir türlü adım atamadığın bir konu varsa, işte şimdi tam zamanı! İş başvurusu yapmak, bir proje sunumu gerçekleştirmek ya da hayatında yeni bir sayfa açmak için gereken cesareti bulacaksın bugün.

Maddi anlamda belki riskli gibi görünen ama aslında sana büyük kazanımlar sağlayabilecek adımlar da atacaksın bu sayede. İçindeki huzur ve dinginlik, doğru kararı vermen konusunda sana yardımcı olacak. Elbette, küçük bir endişe dalgası hissetmen de mümkün ancak unutma ki, sezgilerin bu dönemde oldukça güçlü.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygudan duyguya geçmeye hazır ol. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle duygusal bir yakınlaşma yaşama ihtimalin oldukça yüksek. Ancak bir anda, partnerinin yaptığı bir davranış seni ondan soğutabilir. Bir uzak bir yakın, biraz dengesiz, biraz da kararsız aşk halin ilişkini sarsabilir. Galiba ondan ne istediğin konusunda bir karar vermen şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...