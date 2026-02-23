onedio
24 Şubat Salı Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu
24 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Şubat Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün biraz gergin ve stresli hissedebilirsin. Özellikle boyun ve çene hattında beliren bir sıkışma hissi, gününü gölgeleyebilir. Bu durum, genellikle farkında olmadığın bir diş sıkma eğiliminin artmasıyla ilişkilendirilebilir.

Fakat endişelenme, çünkü bu durumla başa çıkmanın yolları var. Öncelikle, gün içinde çene kaslarını bilinçli bir şekilde gevşetmeye çalış. Bir diğer önerimiz ise ılık bir kompres uygulamak. Bu, kaslarını gevşeterek rahatlamanızı sağlayacaktır. Ayrıca, nazik bir boyun masajı da oldukça iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

