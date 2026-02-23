Sevgili Boğa, bugün duygularına kapılmaya hazır ol! Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranda derin duygusal bağlar kurma şansın oldukça yüksek. Şimdi partnerinle geçirdiğin kaliteli zamanlar, paylaştığınız özel anılar, duygusal bir yakınlaşmayı da beraberinde getirecek. Ancak bu duygusal yakınlaşma, bir anda partnerinin beklenmedik bir davranışıyla soğuk duş etkisi yaratabilir.

Bir an kendini ona daha yakın hissederken, bir sonraki an ondan uzaklaşabilirsin. Bu durum, aşk hayatında biraz dengesizlik ve kararsızlık yaratıyor olabilir. Bir yandan ona daha da yakınlaşmak istiyor olabilirsin, diğer yandan ise ondan uzaklaşma düşüncesi aklını kurcalıyor olabilir. Bu durum ise ilişkini sarsabilir ve belki de biraz da karmaşa yaratabilir. Ancak bu durumda en önemli olan şey, ne istediğine karar vermen olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…