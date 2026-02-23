Sevgili Boğa, bugün tüm ışıklar üzerinde parlıyor. Öz güveninin zirveye tırmandığı bu özel günde, kendini adeta bir yıldız gibi hissedeceksin. Uzun süredir aklını kurcalayan, belki de bir türlü cesaret edip adım atamadığın bir konu var mı? İşte şimdi tam zamanı: İş başvurusu yapmak, bir proje sunumu gerçekleştirmek ya da hayatında yepyeni bir sayfa açmak için gereken cesareti bugün kendinde bulacaksın.

Maddi anlamda belki biraz riskli gibi görünen ama aslında sizi zenginleştirebilecek adımlar da atabileceğin bir gün bu. İçindeki huzur ve dinginlik, doğru kararı vermen konusunda bir pusula gibi yol gösterecek. Elbette, bu süreçte küçük bir endişe dalgası hissetmen de olası. Ancak unutma ki sezgilerin bu dönemde en büyük yardımcın. Onlara güven ve kendini bu güçlü enerjinin akışına bırak! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…