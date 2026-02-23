Sevgili Yay, bugün senin için istikrarın peşinde koşan bir gün olacak. Ancak gökyüzü seni daha hareketli olmaya teşvik edecek. Ay'ın bugünkü seyri, seni iş hayatında daha diplomatik ve uyumlu olmaya yönlendirecek. Bir ekip çalışmasının içindeysen, arabulucu rolünü üstlenmen gerekebilir. Bu durum seni biraz yorabilir ama emin ol ki bu çaban sonunda takdirle karşılanacak.

Maddi konularda ise belki de beklediğin bir ödeme ya da teklif konusunda küçük bir gecikme yaşanabilir. Bu durum moralini biraz bozabilir ancak bu gecikme, uzun vadede daha iyi bir sonuçla karşına çıkabilir. Bu süreçte sakin kalmaya çalışmalısın, çünkü panik yapmak seni yanlış kararlar almaya yönlendirebilir. Günün ikinci yarısında ise heyecan verici bir iş konuşması gündeme gelebilir, bu yüzden hazırlıklı olmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün sakin ve güven verici bir enerji hakim. Sevgilinle geleceğe dair konuşmalar yapabilir, planlar yapabilirsin. Yoksa evlilik hazırlıkları mı başlıyor? İşte bu aşamada dikkatli karar vermeli, hayatının sonraki süreçleri için net olmalısın. Tabii eğer bekar bir Kova isen arkadaş çevrenden biriyle başlayan masum bir sohbet, beklenmedik bir şekilde farklı bir boyuta taşınabilir. Galiba bu kez aşk kapıyı kıracak... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...