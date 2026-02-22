Sevgili Yay, bu Pazartesi Güneşin'in ilk ışıklarıyla birlikte, haftaya hızla başlıyorsun. Büyük hedeflerin ve heyecan verici planlarınla dolu bir hafta seni bekliyor. Belki de yeni bir eğitim programına katılacak, belki uzun zamandır hayalini kurduğun o seyahate çıkacak ya da dijital dünyada yeni bir projeye imza atacaksın.

Görünen o ki şimdi, haftanın kaderini belirleyecek bir görüşme seni bekliyor. Bu görüşme, sadece kariyerinde değil, maddi anlamda da büyüme potansiyeli taşıyor. Unutma ki bu hafta risk almak yerine vizyonunu genişletmeye odaklanmalısın. Bu Pazartesi, sınırlar senin için sadece gökyüzünün mavi rengi gibi yükseklerde ve göz alıcı olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise spontane bir heyecan seni bekliyor. Belki partnerinle ani bir plan yapacak, belki de bekar bir Yay olarak farklı kültürden veya farklı bir çevreden biriyle tanışacaksın. Kalbinin sana söylediği tek bir şey var: Macera istiyor. Bu yüzden, bu hafta kendini sürprizlere açık tut ve yaşamın sana getireceği tüm güzellikleri kucakla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…