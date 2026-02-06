Dünyanın En Zengin 12 Genci: Servetleri Milyar Dolar!

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, dünyada 40 yaşın altında olan ve serveti milyar doları bulan 12 kişi bulunuyor. Milyarder listesine teknoloji ve dijital girişimleriyle damga vuran bu isimler küresel ekonominin nasıl şekillendiğini de gözler önüne serdi. İşte servetlerini yenilikçi ve hızla büyüyen iş modelleri üzerine inşa eden 12 isim…