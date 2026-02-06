onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dünyanın En Zengin 12 Genci: Servetleri Milyar Dolar!

Dünyanın En Zengin 12 Genci: Servetleri Milyar Dolar!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.02.2026 - 18:07

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, dünyada 40 yaşın altında olan ve serveti milyar doları bulan 12 kişi bulunuyor. Milyarder listesine teknoloji ve dijital girişimleriyle damga vuran bu isimler küresel ekonominin nasıl şekillendiğini de gözler önüne serdi. İşte servetlerini yenilikçi ve hızla büyüyen iş modelleri üzerine inşa eden 12 isim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en genç zenginleri belli oldu.

Dünyanın en genç zenginleri belli oldu.

Milyarderler listesine göre 40 yaşın altında serveti milyar doları bulan 12 isim bulunuyor. Finans, teknoloji ve girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren bu 12 isim servetine servet katıyor. Global ekonominin teknoloji ve dijital girişim etrafında şekillendiği de gözler önüne serilirken dünyanın en genç zenginlerinin isimleri de belli oldu.

Dünyanın en zengin 40 yaş altı listesi:

Dünyanın en zengin 40 yaş altı listesi:

12. Dmitry Bukhman - 7,6 Milyar Dolar

Kardeşi Igor ile birlikte mobil oyun sektörünün önde gelen şirketlerinden Playrix’i kurdu. 

11. Cai Haoyu - 8,5 Milyar Dolar

Genshin Impact oyununun geliştiricisi miHoYo’nun kurucu ortakları arasında yer alıyor. Oyun sektöründeki bu büyük başarı, servetini 8,5 milyar dolara taşıdı.

10. Justin Sun - 9,0 Milyar Dolar

Tron blokzincir ağını kurarak kripto para ekonomisinde servetini artırdı.

9. John Collison - 9,4 Milyar Dolar

Küresel ödeme platformu Stripe'ı kurdu.

8. Patrick Collison - 9,4 Milyar Dolar

Küresel ödeme altyapısı Stripe’ın kurucu ortağı ve CEO’su.

7. Geoffrey Kwok - 10,5 Milyar Dolar

Ailesi Asya bölgesinin en güçlük emlakçılarından biri olan Kwok, Hong Kong merkezli gayrimenkul devi Sun Hung Kai Properties’in hissedarı.

6. Hugh Grosvenor - 12,6 Milyar Dolar

'Westminster Dükü' unvanını taşıyan Grosvenor ve Londra’nın en değerli bölgelerindeki geniş mülk portföyünü yönetiyor.

5. Chen Tianshi - 18,4 Milyar Dolar

Yapay zeka çipleri geliştiren Cambricon Technologies’in kurucu ortağı ve CEO’su. 

4. Wang Ning - 20 Milyar Dolar

'Kör kutu' oyuncak trendini küresel ticari başarıya dönüştürdü. 

3. Michal Strnad - 34,4 Milyar Dolar

Savunma sanayi şirketi Czechoslovak Group’un (CSG) sahibi. 

2. Mark Mateschitz - 37,5 Milyar Dolar

Red Bull’un kurucu ortağı Dietrich Mateschitz’in vefatının ardından şirketin yüzde 49 hissesinin sahibi oldu. 

1. Lukas Walton - 51,8 Milyar Dolar

Walmart ailesinin mirasçılarından biri. Servetinin büyük bölümünü babası John Walton’dan devraldı.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın