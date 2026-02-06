onedio
Haberler
Ekonomi
Borcu Olanlar Dikkat: 2 Milyon Kişiye Üç Ay Süre Verildi!

Borcu Olanlar Dikkat: 2 Milyon Kişiye Üç Ay Süre Verildi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
06.02.2026 - 17:28

Kredi kartı ve kredi borcu olan kişi sayısı 2 milyonu aştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi borçlarına yapılandırma getirmeye karar verdi. 288 milyar TL’lik bir yapılandırma konuşulurken borcu olanlara süre verildi. Borcu olan vatandaşın 3 ay içinde başvuru yapması gerekiyor. NTV’de yer alan habere göre bu başvuruyla birlikte kredi borçları 48 ay vadeyle yapılandırılacak.  

Kredi borçlarına yapılandırma geliyor.

Kredi borçlarına yapılandırma geliyor.

2 milyonu aşkın kişinin kredi kartı ve bireysel kredi borçları yasal takibe düştü. BDDK aldığı kararla borçlara yapılandırma hakkı tanıdı. 288 milyar liralık tutarın yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor. Kişi başına düşen ortalama borç 144 bin TL’yi bulurken 2 milyon kişi için bir fırsat doğdu.

BDDK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin TL üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir.”

2 milyon kişiye üç ay süre verildi.

2 milyon kişiye üç ay süre verildi.

2025 sonu itibarıyla 13 trilyon 300 lira bireysel kredi kartı limiti mevcut. Bu limitin 2 trilyon 800 milyar TL’si kullanılırken toplam limitin yüzde 79’u kullanılmıyor. 

1 milyon 284 bin kişinin kredi borcunu ödemediğini ortaya çıkarken 1 milyon 625 bin kişi ise kredi kartı borcunu ödemedi. 2 milyonu aşkın kişi için 3 ay süre verildi. Üç ay içinde başvuru yapılması halinde kredi kartı borçları 48 ay vadeyle yapılandırılacak.

