Borcu Olanlar Dikkat: 2 Milyon Kişiye Üç Ay Süre Verildi!

2 milyonu aşkın kişinin kredi kartı ve bireysel kredi borçları yasal takibe düştü. BDDK aldığı kararla borçlara yapılandırma hakkı tanıdı. 288 milyar liralık tutarın yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor. Kişi başına düşen ortalama borç 144 bin TL’yi bulurken 2 milyon kişi için bir fırsat doğdu.

BDDK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin TL üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir.”