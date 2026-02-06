Borcu Olanlar Dikkat: 2 Milyon Kişiye Üç Ay Süre Verildi!
Kredi kartı ve kredi borcu olan kişi sayısı 2 milyonu aştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi borçlarına yapılandırma getirmeye karar verdi. 288 milyar TL’lik bir yapılandırma konuşulurken borcu olanlara süre verildi. Borcu olan vatandaşın 3 ay içinde başvuru yapması gerekiyor. NTV’de yer alan habere göre bu başvuruyla birlikte kredi borçları 48 ay vadeyle yapılandırılacak.
Kredi borçlarına yapılandırma geliyor.
2 milyon kişiye üç ay süre verildi.
