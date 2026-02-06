Ekonomist Mert Başaran Altın Borcu Olanları "Saatli Bomba" Sözleriyle Uyardı
Yatırımcının ve küresel piyasaların gözü kulağı altın fiyatlarında. Tarihi zirvelerine ulaşan altın rekor düşüşle tüm piyasaları altüst etmişti. Bir düşüş bir yükseliş görülen altında ne olacağı merak ediliyor. Ekonomist Mert Başaran, YouTube kanalında altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Altının neden düştüğünü anlatan Başaran, altın borcu olanlara da kritik uyarıda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları: 6 Şubat 2026 altın ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın ne olacak?
Altın borcu olanlar dikkat! Ekonomist Mert Başaran altın borcu olanları "Saatli bomba" sözleriyle uyardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın