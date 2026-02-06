onedio
Haberler
Ekonomi
Ekonomist Mert Başaran Altın Borcu Olanları "Saatli Bomba" Sözleriyle Uyardı

Ekonomist Mert Başaran Altın Borcu Olanları "Saatli Bomba" Sözleriyle Uyardı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.02.2026 - 16:43

Yatırımcının ve küresel piyasaların gözü kulağı altın fiyatlarında. Tarihi zirvelerine ulaşan altın rekor düşüşle tüm piyasaları altüst etmişti. Bir düşüş bir yükseliş görülen altında ne olacağı merak ediliyor. Ekonomist Mert Başaran, YouTube kanalında altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Altının neden düştüğünü anlatan Başaran, altın borcu olanlara da kritik uyarıda bulundu. 

Kaynak

Altın fiyatları: 6 Şubat 2026 altın ne kadar?

Altın fiyatları: 6 Şubat 2026 altın ne kadar?

'Altın fiyatları ne kadar? Altın bugün ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?' gibi pek çok soru her gün arama motorlarında aratılıyor. Bir düşüş bir yükselişle yoluna devam eden altın fiyatlarında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.885 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11.812 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23.620 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 47.103 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4.913 dolar

Altın ne olacak?

Altın ne olacak?

Altında düzeltme yapıldığını söyleyen ekonomist Mert Başaran, 4400 seviyesinde önemli bir nokta olduğunu belirtti. Başaran, 4400’ün altına inmediği sürece panik yapmaya gerek olmadığını kaydetti. 4600-4900 bandında dengelenmenin panik riskini azaltacağını ifade eden Başaran, alım fırsatı oluşturacağını vurguladı. 

Eline Türk Lirası olanlara seslenen Başaran, “Altın ve gümüşü kaçırma korkusu insanları gayrimenkule de yöneltiyor. Eğer ihtiyacınız varsa ve paranız da varsa gayrimenkul düşünülebilir. Piyasayı dört şeritli yol gibi düşünün. Akan şeride geçersin, o tıkanır. Sabreden, şerit değiştirmeyen yoluna devam eder. Para hareket ederek batırılır. Beklersen çıkar ama sıkılıp satarsan zarar kalıcı olur” dedi.

Altın borcu olanlar dikkat! Ekonomist Mert Başaran altın borcu olanları "Saatli bomba" sözleriyle uyardı.

Altın borcu olanlar dikkat! Ekonomist Mert Başaran altın borcu olanları "Saatli bomba" sözleriyle uyardı.

Başaran, altınla borçlanmanın riskine dikkat çekti. Ekonomist Mert Başaran, altın borcunu ‘saatli bomba’ sözleriyle nitelendirerek, “Altın borcu olanlar için net söylüyorum: Altınla borçlanmayın. Bu saatli bombadır. Borç geldikçe kapatın. Bir daha da altın borcu yapmayın. Alacaksanız dolarla alın. Altınla kumar oynanmaz” diye konuştu.

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım seviyesi değildir.*

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
