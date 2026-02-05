Altın Kuyumcudan mı Alınmalı Bankadan mı? İslam Memiş "3 Farklı Fiyat Var" Diyerek Açıkladı

İslam Memiş, 3 farklı fiyatın olduğunu belirtti. 1 kilogram külçe altında 10 bin dolar işçilik olduğunu vurgulayan Memiş, Kapalıçarşı'da 1 gram altın olmadığını da sözlerine ekledi. Kuyumcu, banka ve darphane sertifikası olmak üzere piyasada üç farklı fiyatın olduğunu belirten İslam Memiş, “Banka ve darphane sertifikaları bugünlerde daha mantıklı. Şahsen ben altın yatırımı yapsaydım, kuyumculardan fiziki almazdım. Bankalardan alırdım. Daha uygun” ifadelerini kullandı.

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*