Haberler
Ekonomi
Altın Kuyumcudan mı Alınmalı Bankadan mı? İslam Memiş "3 Farklı Fiyat Var" Diyerek Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.02.2026 - 08:14

Altın almak isteyen vatandaşlar 'Altın nereden alınmalı?' sorusunu merak ediyor. Fiyat farkı nedeniyle yatırımcılar 'Altın kuyumcudan mı alınmalı bankadan mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Finans Analisti İslam Memiş, 3 farklı fiyat olduğuna dikkat çekerek merak edilen soruyu yanıtladı.

Altın nereden alınmalı?

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Bir düşüş bir yükseliş görülen altının güncel fiyatları günü gününe araştırılıyor. Altın almak isteyen vatandaşlar ise fiyat farkından etkilenmemenin yolunu arıyor. Bu nedenle “Altın nereden alınmalı?” sorusu akılları kurcalıyor. Finans Analisti İslam Memiş, 'altın kuyumcudan mı alınmalı bankadan mı?' sorusuna yanıt verdi.

Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları👇🏻

Altın kuyumcudan mı alınmalı bankadan mı?

İslam Memiş, 3 farklı fiyatın olduğunu belirtti. 1 kilogram külçe altında 10 bin dolar işçilik olduğunu vurgulayan Memiş, Kapalıçarşı'da 1 gram altın olmadığını da sözlerine ekledi. Kuyumcu, banka ve darphane sertifikası olmak üzere piyasada üç farklı fiyatın olduğunu belirten İslam Memiş, “Banka ve darphane sertifikaları bugünlerde daha mantıklı. Şahsen ben altın yatırımı yapsaydım, kuyumculardan fiziki almazdım. Bankalardan alırdım. Daha uygun” ifadelerini kullandı.

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

