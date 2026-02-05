Güncel Altın Fiyatları Belli Oldu: Güvenli Liman Yine Düşüşe Geçti!

Güncel altın fiyatları belli oldu. Altında son durum yatırımcı tarafından araştırılmaya başlandı. 5 Şubat 2026 Perşembe günü altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL oldu? İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.840 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11.854 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23.708 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 47.273 TL

Altın düştü mü?

Altın 5 Şubat 2026 Perşembe gününe düşüşle başladı. 4 Şubat Çarşamba 7 bin 111 TL olan altın şimdi 6 bin 840 TL'den alıcı buluyor.