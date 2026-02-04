İslam Memiş Altın Fiyatlarının Ne Zaman Düzeleceğini Açıkladı
Altın fiyatlarında son durum belli oldu. Son günlerde altında düşüş görülürken 4 Şubat Çarşamba gününe beklenmedik yükselişle başladı. Dalgalı seyir izleyen altın fiyatları araştırılmaya başlandı. 'Altın bugün ne kadar oldu?', 'Gram altın ne kadar?' sorularının yanıtı merak ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Haber Global yayınına katılan Memiş, 48 saatlik sürecin kritik olduğunu belirterek altın fiyatlarının ne zaman düzeleceğini açıkladı.
Altın fiyatları: Altın ne kadar oldu?
İslam Memiş, altın fiyatlarının ne zaman düzeleceğini açıkladı.
İslam Memiş: "Kapalıçarşı'da gram altın yok."
