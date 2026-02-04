onedio
İslam Memiş Altın Fiyatlarının Ne Zaman Düzeleceğini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.02.2026 - 11:39

Altın fiyatlarında son durum belli oldu. Son günlerde altında düşüş görülürken 4 Şubat Çarşamba gününe beklenmedik yükselişle başladı. Dalgalı seyir izleyen altın fiyatları araştırılmaya başlandı. 'Altın bugün ne kadar oldu?', 'Gram altın ne kadar?' sorularının yanıtı merak ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Haber Global yayınına katılan Memiş, 48 saatlik sürecin kritik olduğunu belirterek altın fiyatlarının ne zaman düzeleceğini açıkladı.

Altın fiyatları: Altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları belli oldu. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarında son durum ortaya çıktı. Ons altın bin 83 dolara ulaştı. Altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7.111 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12.215 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 24.431 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 48.712 TL

İslam Memiş, altın fiyatlarının ne zaman düzeleceğini açıkladı.

İslam Memiş altın açıklaması yaptı. Altın fiyatlarıyla ilgili konuşan İslam Memiş, '48 saatlik kritik süreç' uyarısı yaptı. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının ne zaman düzeleceğini açıkladı. 10 günlük sürece dikkat çeken Memiş, 'Yine manipülasyon piyasası devam. Düşüşler ve yükselişler bitmedi. Bir hafta, 10 gün bu süreç devam edecek' dedi.

İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı.

'Eğer 580 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yukarda 5200 dolar seviyesi var. ABD’nin İran’a müdahalesi olacak mı diye yakından devam edeceğiz. 48 saatlik süreç içerisinde Trump’tan bir açıklama bekleyeceğiz. Şimdi 5 bin dolar üstündeyiz. ‘Anlaştık’ haberi gelirse tekrar 4800 dolar destek seviyesi 4800-5200 dolar aralığında dalgalanabilir. 

Piyasalarda hem jeopolitik gerilim fiyatlaması var, çok sert dalgalı seyir yolunda devam ediyor. Satış yönlü karar vermekten ziyade düşüşleri ihtiyacı olanlar alım fırsatı olarak görmesi daha mantıklı. 

Gümüş tarafında 87 dolar seviyesi var. Pazartesi günü 71 dolar seviyesine kadar geriledi. Orada alım yapanlar yaptı. Hem altın tarafında hem gümüş tarafında sabredenler orayı bir alık fırsatı olarak değerlendirdi. Tekrar yukarda 95 dolar direnci var gümüşte.'

İslam Memiş: "Kapalıçarşı'da gram altın yok."

İslam Memiş, Kapalıçarşı'da 1 gram altının olmadığını dile getirerek şu paylaşımda bulundu:

'Kapalıçarşı’da 1 gram altın yok. Sanırım bu hafta olmayacak. Ancak sorun şu ki, 10 bin dolar işçilik var fiziki altına. Bence yatırımcıların sakin olması gerek. Ne düşüş ne de yükseliş bitti. Manipülasyon piyasası devam ediyor. Bu ortamda kimin malına 10 bin dolar işçilik veriyorsunuz? Bu işçilikler size zarar yazıyor. Yatırımcı psikolojisi ve finansal okuryazarlığın önemli olduğu bir süreç. 2026’da altın ve gümüşden para kazanmak yerine var olana sahip çıkmak daha önemli olacak. Spekülasyon yaparak soyacaklar! Yıl boyunca her ay.'

