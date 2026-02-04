İslam Memiş altın açıklaması yaptı. Altın fiyatlarıyla ilgili konuşan İslam Memiş, '48 saatlik kritik süreç' uyarısı yaptı. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının ne zaman düzeleceğini açıkladı. 10 günlük sürece dikkat çeken Memiş, 'Yine manipülasyon piyasası devam. Düşüşler ve yükselişler bitmedi. Bir hafta, 10 gün bu süreç devam edecek' dedi.

İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı.

'Eğer 580 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yukarda 5200 dolar seviyesi var. ABD’nin İran’a müdahalesi olacak mı diye yakından devam edeceğiz. 48 saatlik süreç içerisinde Trump’tan bir açıklama bekleyeceğiz. Şimdi 5 bin dolar üstündeyiz. ‘Anlaştık’ haberi gelirse tekrar 4800 dolar destek seviyesi 4800-5200 dolar aralığında dalgalanabilir.

Piyasalarda hem jeopolitik gerilim fiyatlaması var, çok sert dalgalı seyir yolunda devam ediyor. Satış yönlü karar vermekten ziyade düşüşleri ihtiyacı olanlar alım fırsatı olarak görmesi daha mantıklı.

Gümüş tarafında 87 dolar seviyesi var. Pazartesi günü 71 dolar seviyesine kadar geriledi. Orada alım yapanlar yaptı. Hem altın tarafında hem gümüş tarafında sabredenler orayı bir alık fırsatı olarak değerlendirdi. Tekrar yukarda 95 dolar direnci var gümüşte.'