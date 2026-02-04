Altın ve Gümüşte Dev Atak: Fiyatlar Adeta Şaha Kalktı! Altın Fiyatında 2008’den Bu Yana En Büyük Yükseliş

Dün başlayan alım dalgasıyla birlikte altın, günlük bazda Kasım 2008'den bu yana en güçlü performansını sergiledi. Doların uluslararası piyasalarda güç kaybetmesi ve yatırımcıların düşük fiyatları fırsat bilerek alıma geçmesi, değerli metallerdeki ralliye hız kazandırdı. Ons altın, dünkü rekor yükselişinin ardından bugün de değer kazanmaya devam ederek 5 bin 42 dolar seviyelerine ulaştı. Günlük %2’nin üzerinde bir artış yakalayan kıymetli metal, güvenli liman arayan yatırımcıların ilk tercihi oldu.

Yurt içinde ise gram altın fiyatları nefes kesti. Dün en düşük 6 bin 490 lira seviyelerini gören gram altın, serbest piyasada 7 bin 73 liraya kadar tırmanarak dikkat çekici bir eşiği aştı. Bu durum, altın borcu olanları ve düğün hazırlığı yapanları yakından ilgilendirirken, yatırımcının yüzünü güldürdü.

Gümüşte Hareketlilik Devam Ediyor!

Gümüş piyasası da altındaki bu yükseliş trendine eşlik ediyor. Geçtiğimiz hafta 121,64 dolar ile tarihi zirvesini gören ons gümüş, şu sıralar 86,95 dolar bandında işlem görerek %2,1’lik bir artış yakaladı. İç piyasada ise gram gümüş fiyatları, dün gördüğü en düşük 110,41 lira seviyesinden toparlanarak 118,77 liradan alıcı bulmaya başladı. Uzmanlar, dolardaki gevşeme ve talebin sürmesi halinde yükselişin devam edebileceğini öngörüyor.