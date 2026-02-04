onedio
article/comments
article/share
Altın ve Gümüşte Dev Atak: Fiyatlar Adeta Şaha Kalktı! Altın Fiyatında 2008’den Bu Yana En Büyük Yükseliş

Altın ve Gümüşte Dev Atak: Fiyatlar Adeta Şaha Kalktı! Altın Fiyatında 2008’den Bu Yana En Büyük Yükseliş

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.02.2026 - 07:05

Hafta sonu yaşanan kayıpların ardından altın ve gümüş piyasalarında rüzgar tersine döndü. Doların zayıflamasıyla birlikte altına hücum eden yatırımcılar, son 18 yılın en keskin yükselişine imza attı. Gram altın 7 bin lira barajını aşarken, gümüşte de yukarı yönlü hareket hız kazandı. İşte güncel fiyatlar ve piyasadaki son durum...

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları, hafta sonu yaşanan sert değer kayıplarını geride bırakarak tarihi bir geri dönüşe imza attı.

Dün başlayan alım dalgasıyla birlikte altın, günlük bazda Kasım 2008'den bu yana en güçlü performansını sergiledi. Doların uluslararası piyasalarda güç kaybetmesi ve yatırımcıların düşük fiyatları fırsat bilerek alıma geçmesi, değerli metallerdeki ralliye hız kazandırdı. Ons altın, dünkü rekor yükselişinin ardından bugün de değer kazanmaya devam ederek 5 bin 42 dolar seviyelerine ulaştı. Günlük %2’nin üzerinde bir artış yakalayan kıymetli metal, güvenli liman arayan yatırımcıların ilk tercihi oldu.

Yurt içinde ise gram altın fiyatları nefes kesti. Dün en düşük 6 bin 490 lira seviyelerini gören gram altın, serbest piyasada 7 bin 73 liraya kadar tırmanarak dikkat çekici bir eşiği aştı. Bu durum, altın borcu olanları ve düğün hazırlığı yapanları yakından ilgilendirirken, yatırımcının yüzünü güldürdü.

Gümüşte Hareketlilik Devam Ediyor!

Gümüş piyasası da altındaki bu yükseliş trendine eşlik ediyor. Geçtiğimiz hafta 121,64 dolar ile tarihi zirvesini gören ons gümüş, şu sıralar 86,95 dolar bandında işlem görerek %2,1’lik bir artış yakaladı. İç piyasada ise gram gümüş fiyatları, dün gördüğü en düşük 110,41 lira seviyesinden toparlanarak 118,77 liradan alıcı bulmaya başladı. Uzmanlar, dolardaki gevşeme ve talebin sürmesi halinde yükselişin devam edebileceğini öngörüyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
