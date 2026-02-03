Yeni Ortaya Çıkan Epstein Belgelerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Açtı
Küçük çocukları istismar ve fuhuş ağı kurmakla yargılandığı sırada cezaevinde ölü olarak bulunan Jeffrey Epstein ile ilgili yeni yayımlanan belgeler, tüm dünyada en çok konuşulan konuların başında geliyor. DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yeni ortaya çıkan belgelerle ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı belgelerdeki Türkiye iddialarını araştıracak.
Kaynak: Alican Uludağ / DW Türkçe
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pedofili milyarder Epstein ile ilgili milyonlarca belge, fotoğraf ve video yayımlanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın