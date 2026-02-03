onedio
Yeni Ortaya Çıkan Epstein Belgelerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Açtı

Yeni Ortaya Çıkan Epstein Belgelerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Açtı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
03.02.2026 - 17:24

Küçük çocukları istismar ve fuhuş ağı kurmakla yargılandığı sırada cezaevinde ölü olarak bulunan Jeffrey Epstein ile ilgili yeni yayımlanan belgeler, tüm dünyada en çok konuşulan konuların başında geliyor. DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yeni ortaya çıkan belgelerle ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı belgelerdeki Türkiye iddialarını araştıracak.

Kaynak: Alican Uludağ / DW Türkçe

Pedofili milyarder Epstein ile ilgili milyonlarca belge, fotoğraf ve video yayımlanmıştı.

Pedofili milyarder Epstein ile ilgili milyonlarca belge, fotoğraf ve video yayımlanmıştı.

Jeffrey Epstein’in, Elon Musk, Bill Gates gibi milyarderler, küresel şirketlerin yöneticileri, siyasetçiler, oyuncular, yönetmenler ve yazarlarla irtibatta olduğu ortaya çıkmıştı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yeni ortaya çıkan belgelerle ilgili soruşturma başlattı.

Savcılığın soruşturmasının, 23 Aralık’ta İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez’in bir sosyal medya paylaşımı üzerine başladığı belirtildi.

Milletvekili Çömez paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı;

Amerikan Adalet Bakanlığı Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye'den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu’ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı.

Başsavcılığın, ABD Adalet Bakanlığı’nca paylaşılan yaklaşık üç milyon belge içerisinde Türkiye ile ilgili bölümlere dair araştırma yürüttüğü öğrenildi. Bu belgelerde, Epstein dosyasındaki şüpheliler ile suçların Türkiye bağlantısına dair delil araştırması yapıldığı belirtildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
