DMM Açıkladı: Türkiye’de Her Yıl 10 Binden Fazla, Son 8 Yılda ise 100 Bine Yakın Çocuk Kayboldu mu?

03.02.2026 - 15:51

Son günlerde ortaya atılan asılsız iddialara bir yenisi daha eklenmişti. Sosyal medyada 'Türkiye'de her yıl çocuklar kayboluyor' iddiaları gündem olmuştu.  “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuk kayboldu' iddialarına DMM'den açıklama geldi.

DMM, TÜİK tarafından paylaşılan bilgilerin bağlamından koparılıp paylaşıldığını belirtti.

"Türkiye'de her yıl binlerce çocuk kayboluyor" iddialarına DMM'den açıklama geldi.

Son günlerde dünya gündeminde yer alan olaylardan ötürü, ülkemizde de bazı iddialar ortaya atıldı ve bu iddialar her geçen gün büyüdü. Bu iddialardan birisi de Türkiye'de her yıl binlerce çocuğun kaybolduğu, hatta son 8 yılda 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası oldu.

DMM, konuya ilişkin bir paylaşım yaparak bu iddiaları yalanladı;

Sosyal medya mecralarında yer alan, “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu” iddiaları doğru değildir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgiler, bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmektedir. TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir.

Ayrıca kamu kurumları tarafından, “kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı” başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik de bulunmamaktadır.

Bahse konu iddialar, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından açık ve net biçimde yalanlanmıştır. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyunun, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.'

DMM'nin konuya ilişkin yaptığı paylaşım;
