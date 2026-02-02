Donald Trump Yeni Epstein Belgelerinin Kendisini Akladığını Savundu

Pedofili Epstein skandalında yeni yayımlanan belgeler bir kez daha herkesi şoke etti. Epstein’in; Elon Musk, Bill Gates gibi milyarderler, küresel şirketlerin yöneticileri, siyasetçiler, oyuncular, yönetmenler, yazarlar hatta sosyologlarla bile irtibatlı olduğu ortaya çıkmıştı.

Örneğin Elon Musk’ın, Epstein’e gönderdiği bir e-postada, “Tatillerde Britanya Virjin Adaları / St. Bart’s bölgesinde olacağım. Ziyaret için uygun bir zaman var mı?” ifadelerini kullandığı yer almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da Epstein ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Başkan Trump, yeni yayımlanan belgelerin ise kendisini akladığını savundu.

Donald Trump, “Truth Social” hesabından yaptığı paylaşımda, Epstein ve Michael Wolff’un kendisine komplo kurduğunu söyledi.

Trump’ın açıklaması şu şekilde:

“Jeffrey Epstein’le yalnızca dost olmadığımı söylemekle kalmıyorum; Adalet Bakanlığı tarafından az önce yayımlanan bilgilere göre, Epstein ve Michael Wolff adında sefil, yalancı bir ‘yazar’, bana ve/veya başkanlığıma zarar vermek için komplo kurmuş. Radikal Sol’un umut üstüne umut bağladığı şey de böylece boşa çıktı — bunlardan bazılarına dava açacağım. Ayrıca, çamur atmayı seven pek çok insanın aksine, ben o pislikle dolu Epstein Adası’na hiç gitmedim; buna karşın bu yolsuz Demokratların ve bağışçılarının neredeyse tamamı gitti.”

ABD Başkanı Donald Trump hakkında 4 tane kitap yazan Michael Wolff, Epstein ile Donald Trump arasındaki bağla ilgili de birçok program yaptı ve köşe yazısı yazdı.