Donald Trump Yeni Epstein Belgelerinin Kendisini Akladığını Savundu
Pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı belgeler konuşulmaya devam ediyor. Belgelerde, Epstein’in dünyanın en zengin insanları, siyasetçiler, küresel şirket yöneticileri ve magazin ünlüleriyle bağlantılı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştı.
Daha önce Epstein ile ilgili çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan ABD Başkanı Donald Trump ise yeni yayımlanan belgelerin kendisini akladığını savundu. Epstein ile hiçbir zaman dostane bir ilişkisi olmadığını söyleyen Trump, kendisine ve başkanlığına komplo kurulduğunu iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jeffrey Epstein, küçük kız çocuklarını pazarladığı ve zorla alıkoyduğu iddiasıyla yargılandığı sırada cezaevinde ölü olarak bulunmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın