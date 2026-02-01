onedio
article/comments
article/share
ABD’de Yeni Yayınlanan Epstein Belgeleri Herkesi Şoke Etti: Birçok Ünlü İsimle İletişimdeymiş

İsmail Kahraman
01.02.2026 - 11:39

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a ait yeni belgeler kamuoyu ile paylaşıldı. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 3 milyon yeni belgenin erişime açıldığı belirtildi. Yeni belgelerde Elon Musk ve Bill Gates gibi milyarderler, devlet başkanları, bakanlar ve birçok tanınan ismin de Epstein ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Epstein ile ilgili yeni belgeler kamuoyunu adeta şoke etti.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.

Blanche, düzenlediği basın toplantısında Epstein soruşturmasıyla ilgili 3 milyondan fazla belge, 2 bin video ve yaklaşık 180 bin görselin yayımlanarak kamuoyunun erişimine açıldığını söyledi.

Yeni belgelerden Elon Musk çıktı

CNN’in, Bakanlığın yayımladığı belgelere dayandırdığı haberine göre Musk, 13 Aralık 2013’te gönderdiği e-postada Epstein’e hitaben, “Tatillerde Britanya Virjin Adaları / St. Bart’s bölgesinde olacağım. Ziyaret için uygun bir zaman var mı?” ifadelerini kullandı.

Epstein ise iki gün sonra verdiği yanıtta yeni yılın başlarının uygun olacağını belirterek, “1’i–8’i arası herhangi bir gün. Duruma göre karar verin. Sizin için her zaman yer var.” dedi.

Başka bir e-postada ise Epstein, “(Yıl başı sonrası Ocak ayının) 2’si veya 3’ü mükemmel olur. Gelip sizi alacağım.” ifadelerini kullandı.

CNN haberinde, söz konusu e-postalardan Musk’ın nihayetinde ziyaret edip etmediğinin net olarak anlaşılmadığı ancak yazışmaların ikili arasında daha önce ortaya çıkmamış bir iletişim düzeyini gösterdiği savunuldu.

Epstein ve Türkiye bağlantısı

Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr. ile Epstein arasındaki e-posta yazışmaları da paylaşıldı. Thomas Jr., e-postasında Robert Koleji’nin geçmişinden bahsederek, “Muhafazakâr İslam’ın sosyal hayata ve eğitim sistemine gitgide daha çok sızdığı bugünün Türkiye’sinde, bu sene 150. yılını kutlayan Robert Koleji’nin misyonu hiç olmadığı kadar önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Konuyu Gates Vakfı’na sunup sunmamak konusunda Epstein’in fikrini soran Thomas Jr., “DEAŞ’tan sonra Türkiye çok muhafazakâr bir yere doğru gidiyor. Biz de yönetim kurulu olarak, misyonunun çok önemli olmadığını düşünen bir hükümet altında ve bu atmosferde Robert Koleji’nin önemini insanlara anlatma çabalarımızı artırıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Epstein’in ise Thomas Jr.’a, “Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat.” yanıtını verdiği görüldü.

Eski İsrail Başbakanı Barak, Epstein’ın New York’taki dairesinde birden fazla kez konaklamış

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve eşi Nili Priel’in, ABD’nin New York kentinde Epstein’a ait bir dairede birden fazla kez konakladığı ortaya çıktı.

Buna göre Priel, Mayıs 2017’de Epstein’e, kendisi ve Barak’ın birkaç günlüğüne Harvard bölgesine gitmek için konakladıkları daireden ayrılacaklarını bildiren ve “daire boşken bir temizlikçinin gelip gelemeyeceği” sorusunu içeren bir e-posta gönderdi.

Epstein’ın uzun süre asistanlığını yapan Leslie Groff, başka bir e-postada Barakların konakladığı dairedeki kablo kutusunun Apple TV kurulumu ile değiştirilmesi için Priel ile iletişime geçeceğini bildirdi.

Diğer e-postalarda ise Barak çiftinin New York’u ne zaman ziyaret edeceğine yönelik Groff, Epstein ve Priel’in sık sık yazıştığı aktarıldı.

Bill Gates iddiaları reddetti

Microsoft’un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, Jeffrey Epstein dosyalarında kendisi hakkında yer alan iddiaları “asılsız ve saçma” olarak nitelendirerek reddetti.

Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda, Gates’in “Rus kızlarla” yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda Gates’ten gizlemeye çalıştığı iddiaları yer almıştı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
