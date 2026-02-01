ABD’de Yeni Yayınlanan Epstein Belgeleri Herkesi Şoke Etti: Birçok Ünlü İsimle İletişimdeymiş

CNN’in, Bakanlığın yayımladığı belgelere dayandırdığı haberine göre Musk, 13 Aralık 2013’te gönderdiği e-postada Epstein’e hitaben, “Tatillerde Britanya Virjin Adaları / St. Bart’s bölgesinde olacağım. Ziyaret için uygun bir zaman var mı?” ifadelerini kullandı.

Epstein ise iki gün sonra verdiği yanıtta yeni yılın başlarının uygun olacağını belirterek, “1’i–8’i arası herhangi bir gün. Duruma göre karar verin. Sizin için her zaman yer var.” dedi.

Başka bir e-postada ise Epstein, “(Yıl başı sonrası Ocak ayının) 2’si veya 3’ü mükemmel olur. Gelip sizi alacağım.” ifadelerini kullandı.

CNN haberinde, söz konusu e-postalardan Musk’ın nihayetinde ziyaret edip etmediğinin net olarak anlaşılmadığı ancak yazışmaların ikili arasında daha önce ortaya çıkmamış bir iletişim düzeyini gösterdiği savunuldu.