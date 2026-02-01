ABD’de Yeni Yayınlanan Epstein Belgeleri Herkesi Şoke Etti: Birçok Ünlü İsimle İletişimdeymiş
ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a ait yeni belgeler kamuoyu ile paylaşıldı. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 3 milyon yeni belgenin erişime açıldığı belirtildi. Yeni belgelerde Elon Musk ve Bill Gates gibi milyarderler, devlet başkanları, bakanlar ve birçok tanınan ismin de Epstein ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Epstein ile ilgili yeni belgeler kamuoyunu adeta şoke etti.
Yeni belgelerden Elon Musk çıktı
Epstein ve Türkiye bağlantısı
Eski İsrail Başbakanı Barak, Epstein’ın New York’taki dairesinde birden fazla kez konaklamış
Bill Gates iddiaları reddetti
