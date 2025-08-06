Pedofili Milyarder Epstein'ın New York’taki Korkunç Malikanesi: Birçok Ünlü İsimle Fotoğrafları Ortaya Çıktı

New York Times’ın paylaştığı fotoğraflar arasında Epstein’ın ofisinde yer alan doldurulmuş bir kaplan ve dikkat çekici şekilde sergilenen Vladimir Nabokov’un Lolita adlı pedofili temalı romanının ilk baskısı da bulunuyor.

Epstein’ın “masaj odasında” ise çıplak kadın tabloları, büyükçe bir gümüş top ve zincir yer alıyor. Bu oda, birçok kurbanın Epstein tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirttiği yer olarak kayıtlara geçmişti.