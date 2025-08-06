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Pedofili Milyarder Epstein'ın New York’taki Korkunç Malikanesi: Birçok Ünlü İsimle Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Pedofili Milyarder Epstein'ın New York’taki Korkunç Malikanesi: Birçok Ünlü İsimle Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.08.2025 - 14:31

Pedofili suçlamasıyla 2019 yılında tutuklanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı.

New York Times tarafından yayımlanan görüntülerde Epstein'ın New York’taki evinde Papa II. Jean Paul, Elon Musk, Muhammed bin Selman gibi ünlü isimlerle fotoğrafları paylaşıldı.

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18 yaşından küçük kızları ABD ve dünyanın en önemli insanlarına pazarladığı ortaya çıkan Epstein cezaevindeki hücresinde ölü olarak bulunmuştu.

18 yaşından küçük kızları ABD ve dünyanın en önemli insanlarına pazarladığı ortaya çıkan Epstein cezaevindeki hücresinde ölü olarak bulunmuştu.

New York Times tarafından yayımlanan yeni görüntüler Epstein skandalını yeniden gündeme getirdi. Gazete, pedofili milyarderin New York’ta bulunan malikanesinde yer alan fotoğrafları ve mektupları haberleştirdi.

Malikanede bulunan ünlü yönetmen Woody Allen’in yazdığı mektupta, Epstein'ın verdiği davetlere politikacılar, bilim insanları, öğretmenler, komedyenler, gazeteciler ve hatta kraliyet üyelerinin katıldığı ve evdeki hizmetin zaman zaman “genç kadınlar” tarafından yapıldığını belirtiyor. Allen ayrıca mektubunda, “Drakula Şatosu’ndaki kadın vampirlere benziyorlar” ifadelerini de kullanmış.

Epstein'ın korkunç koleksiyonu da paylaşıldı.

Epstein'ın korkunç koleksiyonu da paylaşıldı.

New York Times’ın paylaştığı fotoğraflar arasında Epstein’ın ofisinde yer alan doldurulmuş bir kaplan ve dikkat çekici şekilde sergilenen Vladimir Nabokov’un Lolita adlı pedofili temalı romanının ilk baskısı da bulunuyor.

Epstein’ın “masaj odasında” ise çıplak kadın tabloları, büyükçe bir gümüş top ve zincir yer alıyor. Bu oda, birçok kurbanın Epstein tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirttiği yer olarak kayıtlara geçmişti.

Pedofili milyarderin evinde birçok ünlü isim ile birlikte çekilmiş fotoğrafları da çıktı.

Pedofili milyarderin evinde birçok ünlü isim ile birlikte çekilmiş fotoğrafları da çıktı.

Evin diğer bölümlerinde ise Epstein’ın Ghislaine Maxwell, Papa II. Jean Paul, Mick Jagger, Elon Musk, Fidel Castro, Bill Clinton, Larry Summers, Richard Branson, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Steve Bannon gibi isimlerle çekilmiş çok sayıda çerçeveli fotoğrafı yer alıyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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