Pedofili Milyarder Epstein'ın New York’taki Korkunç Malikanesi: Birçok Ünlü İsimle Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Pedofili suçlamasıyla 2019 yılında tutuklanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı.
New York Times tarafından yayımlanan görüntülerde Epstein'ın New York’taki evinde Papa II. Jean Paul, Elon Musk, Muhammed bin Selman gibi ünlü isimlerle fotoğrafları paylaşıldı.
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18 yaşından küçük kızları ABD ve dünyanın en önemli insanlarına pazarladığı ortaya çıkan Epstein cezaevindeki hücresinde ölü olarak bulunmuştu.
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Epstein'ın korkunç koleksiyonu da paylaşıldı.
Pedofili milyarderin evinde birçok ünlü isim ile birlikte çekilmiş fotoğrafları da çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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