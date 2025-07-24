ABD Adalet Bakanlığı'nın Trump'a Epstein Belgelerinde Adının Geçtiğini Söylediği İddia Edildi

Amerikalı milyarder finansçı Jeffrey Epstein, yıllarca çok sayıda genç kıza cinsel istismarda bulunmak ve seks ticareti ağı kurmakla suçlanmıştı. 2008 yılında benzer suçlamalarla yargılanan Epstein, tartışmalı bir anlaşmayla hafif bir ceza alarak serbest kalmıştı. Ancak 2019'da yeniden tutuklandı ve federal cezaevine konuldu. Aynı yıl ağustos ayında cezaevinde ölü bulunan Epstein’in ölümü 'intihar' olarak kayıtlara geçti. Ancak cezaevindeki güvenlik açıkları ve olayın perde arkasına dair soru işaretleri, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Epstein’in yakın ilişkiler kurduğu çok sayıda üst düzey isim ve olayın uluslararası boyutu, hâlâ tartışılmaya devam ediyor.

Wall Street Journal'a göre belgelerde Trump'ın da adı geçiyor ve bakanlık bunu Trump'a bildirdi.