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ABD Adalet Bakanlığı'nın Trump'a Epstein Belgelerinde Adının Geçtiğini Söylediği İddia Edildi

ABD Adalet Bakanlığı'nın Trump'a Epstein Belgelerinde Adının Geçtiğini Söylediği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2025 - 08:23

Amerikalı milyarder finansçı Jeffrey Epstein, yıllarca çok sayıda genç kıza cinsel istismarda bulunmak ve seks ticareti ağı kurmakla suçlanmıştı. 2008 yılında benzer suçlamalarla yargılanan Epstein, tartışmalı bir anlaşmayla hafif bir ceza alarak serbest kalmıştı. Ancak 2019'da yeniden tutuklandı ve federal cezaevine konuldu. Aynı yıl ağustos ayında cezaevinde ölü bulunan Epstein’in ölümü 'intihar' olarak kayıtlara geçti. Ancak cezaevindeki güvenlik açıkları ve olayın perde arkasına dair soru işaretleri, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Epstein’in yakın ilişkiler kurduğu çok sayıda üst düzey isim ve olayın uluslararası boyutu, hâlâ tartışılmaya devam ediyor.

Wall Street Journal'a göre belgelerde Trump'ın da adı geçiyor ve bakanlık bunu Trump'a bildirdi.

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Trump göreve gelmeden önce Epstein olayının üzerine gideceğini ve tüm ünlüleri ifşa edeceğini ima eden açıklamalar yaptı.

Trump göreve gelmeden önce Epstein olayının üzerine gideceğini ve tüm ünlüleri ifşa edeceğini ima eden açıklamalar yaptı.

Elon Musk ile birlikte bu konu üzerinde sıklıkla duran Trump, göreve geldikten sonra tahmin edilen boyutta skandallar olmadığını iddia etmiş Musk da Trump'ı suçlayarak görevden ayrılmıştı. Musk, Epstein belgelerinde Trump'ın da olduğunu bu yüzden bu konunun kapatılmak istendiğini iddia etmişti.

Wall Street Journal bu iddiayı bir adım ileri taşıdı ve bakanlığın Trump'a belgelerde adının geçtiğini bildirdiğini yazdı.

Wall Street Journal bu iddiayı bir adım ileri taşıdı ve bakanlığın Trump'a belgelerde adının geçtiğini bildirdiğini yazdı.

ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Mayıs ayında eski Başkan Donald Trump’a, adının Jeffrey Epstein soruşturma belgelerinde birçok kez geçtiğini bildirdiği iddia edildi. Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bakanlık yetkilileri Epstein’a ilişkin belgeleri incelerken Trump’ın ismiyle sıkça karşılaştı. Cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Epstein’a dair soruşturma hâlâ sürerken, belgelerde geçen bu detaylar dikkat çekti.

Mağdurların ve çocukların ismi ve kişisel bilgilerinin daha fazla ifşa olmaması adına bakanlık daha fazla belge yayınlanmayacağını Trump'a iletti.

Mağdurların ve çocukların ismi ve kişisel bilgilerinin daha fazla ifşa olmaması adına bakanlık daha fazla belge yayınlanmayacağını Trump'a iletti.

Haberde, Adalet Bakanı Pam Bondi ile yardımcısının, Mayıs ayında Beyaz Saray’da yapılan bir toplantıda eski Başkan Donald Trump’a, adının Jeffrey Epstein soruşturma belgelerinde birçok kez geçtiğini aktardığı öne sürüldü. Aynı toplantıda, belgelerde Trump dışında çok sayıda üst düzey yetkilinin de isminin yer aldığı ve bu bilgilerin kendisiyle paylaşıldığı belirtildi. Yetkililer ayrıca, belgelerde geçen bazı ifadelerin doğruluğu teyit edilmemiş duyumlara dayandığını da Trump’a iletti. 

WSJ'nin haberine göre toplantıda, belgelerde çocuk istismarı içeren görüntüler ve mağdurların kişisel bilgileri bulunduğu için Adalet Bakanlığı'nın daha fazla belge yayımlamayı planlamadığı da gündeme geldi. Trump’ın ise bu karara saygı duyduğunu ve bakanlığın tutumuna müdahale etmeyeceğini söylediği aktarıldı.

Beyaz Saray'dan hızlı bir şekilde habere dair yalanlama geldi.

Beyaz Saray'dan hızlı bir şekilde habere dair yalanlama geldi.

Beyaz Saray, eski Başkan Donald Trump’ın, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve tutuklu yargılanırken hayatını kaybeden Jeffrey Epstein soruşturma belgelerinde adının geçtiği yönündeki iddiaları sert şekilde yalanladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, iddiayı gündeme taşıyan Wall Street Journal gazetesine tepki göstererek, “Bu, Wall Street Journal’ın önceki haberi gibi bir başka yalan haber.” ifadesini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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