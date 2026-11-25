Tıp alanında histamin toksisitesi ya da 'Scombroid zehirlenmesi' olarak tanımlanan durumda ciltte kızarıklık ve kaşıntı, mide bulantısı, baş dönmesi ile tansiyon düşmesi gibi belirtiler görülebiliyor. Balık taze olduğunda ise vücut mekanizması bu seviyeleri rahatlıkla tolere ediyor ve olumsuz bir tablo oluşmuyor.

Sofrada nelere dikkat edilmeli?

Gıda güvenliği ve beslenme uzmanları, balık ve süt ürünlerinin tüketiminde şu noktalara dikkat çekiyor:

Balığın gözlerinin berrak, solungaçlarının canlı kırmızı ve etinin diri olması tazelik için önemli göstergeler arasında yer alıyor. Sofrada taze balık varsa yoğurt, haydari ya da süzme yoğurtlu mezeler tüketilmesinde sakınca görülmüyor.

Soğuk zinciri kırılmamış dondurulmuş balıklar ile güvenilir markalara ait konserve ton balıkları, tazelik koşullarını sağladığı sürece yoğurtla birlikte tercih edilebiliyor.

Balığın taze olduğundan şüphe duyulduğunda yalnızca yoğurdu bırakmak yetmiyor; balığın kendisinin de tüketilmemesi gerekiyor.