Balıkla Yoğurt Yenir Mi? Yıllardır Süren Efsanenin Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı
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Balık ve yoğurt ikilisi birlikte yenir mi, yoksa zehirlenme riski taşır mı? Nesillerdir dilden dile dolaşan bu tartışmada gıda kimyası ve klinik araştırmalar tablonun arka planını netleştirdi.
Balığın yanında yoğurt yenir mi?
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