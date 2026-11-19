Yüzyıllık İnanışın Sırrı Ortaya Çıktı! Cüzdana Konulunca Bol Para Getirildiğine İnanılan Bitki
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Para ve bereket, yüzyıllardır farklı kültürlerde çeşitli sembollerle anılıyor. Kimi evinin bir köşesinde bereketi simgeleyen nesneler saklıyor, kimi de bu inanışları gündelik hayatına taşıyor. Bunların en dikkat çekenlerinden biri, cüzdanın para bölmesinde taşınan tek bir defne yaprağı. Halk arasında, yaprağı paranın yanında taşıyanların kesesinin boş kalmadığına inanılıyor.
Cüzdana defne yaprağı neden konur?
Kuru ve sağlam bir yaprak seçilip doğrudan paranın durduğu bölmeye yerleştiriliyor.
Cüzdana konulan defne yaprağı ne zaman değiştirilmeli?
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