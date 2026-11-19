Ritüeli uygulayanlar önce kırık ya da lekeli olmayan, iyice kurumuş ve temiz bir defne yaprağı seçiyor. Yaprak kartların ya da fişlerin arasına değil, doğrudan paranın bulunduğu bölmeye konuluyor. İnanışa göre yaprağın parayla yan yana durması kazancın ve bolluğun sembolü sayılıyor.

Bazı geleneklerde yaprağın üzerine bolluk ve bereketle ilgili kısa bir dilek yazılması da ritüelin parçası kabul ediliyor. Pek çok kişi bu uygulamayı yeni bir cüzdan kullanmaya başladığında ya da yeni ayın ilk günlerinde yapmayı tercih ediyor. Yaprağın taşınırken kırılmamasına ve dağılmamasına da özellikle dikkat ediliyor.