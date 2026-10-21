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Kasım Ayında Parayı Bulacak 4 Burç: Cüzdanları Doluyor!

Kasım Ayında Parayı Bulacak 4 Burç: Cüzdanları Doluyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 23:31
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Maddi sorunlar yaşıyorsanız, yıl bitmeden müjdeli haber alabilirsiniz! Zira Kasım ayı, maddi konularda nefes aldıracak gelişmelere sahne oluyor. Merkür 13 Kasım'da, Venüs ise 14 Kasım'da düz harekete dönüyor. Böylece ertelenen ödemeler, sonuçlanmayan anlaşmalar ve beklemede kalan maddi meseleler yeniden gündeme geliyor. Bu arada 9 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı yeni başlangıçlara kapı açarken, 16 Kasım'da Mars ile Jüpiter arasındaki buluşma da kazanç hedeflerini öne çıkarıyor.

Gökyüzündeki bu hareketlilik, bazılarımızın cüzdanını doldurabilir. Peki, Kasım ayında para konusunda yüzü gülebilecek burçlar hangileri? İşte maddi açıdan şanslı bir döneme girebilecek o 4 burç!

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Yengeç

Yengeç

Kasım'da para konusunda en şanslı burçlardan biri Yengeç burçları. Zira, bolluk gezegeni Jüpiter, ay boyunca astrolojide sizin para ve kazanç alanınız sayılan Aslan burcunda ilerliyor. 16 Kasım'da Mars'ın da bu alanda Jüpiter'le buluşması, gelirinizi artıracak cesur adımlar atmanız için doğru zamanı işaret ediyor.

Uzun süredir beklediğiniz bir zam, ek bir iş teklifi ya da yan gelir fırsatı bu dönemde kapınızı çalabilir. Değerinizi bilmek ve hak ettiğinizi istemekten çekinmemek bu ay size kazandıracak.

Terazi

Terazi

Terazi burçlarının yönetici gezegeni Venüs 14 Kasım'da düz harekete geçiyor. Burcunuzdaki bu dönüşüm ile son haftalarda maddi konularda yaşadığınız kararsızlık ve gecikmeler geride kalıyor. Askıda kalan planlar da yeniden hız kazanıyor.

9 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı ise astrolojide sizin para alanınız sayılan bölgede gerçekleşiyor. Yeni bir birikim planı yapmak, bütçenizi yeniden düzenlemek ya da kazancınızı artıracak bir girişim başlatmak için harika bir zaman.

Oğlak

Oğlak

Disiplinli ve sabırlı Oğlak burçları için Kasım, emeklerin karşılığının alındığı bir ay olabilir. Jüpiter astrolojide sizin ortak kaynaklar, krediler ve başkalarından gelen paralar alanınız sayılan Aslan burcunda ilerliyor. 16 Kasım'daki Mars ile Jüpiter'in buluşması, beklediğiniz bir ödemenin, bir geri ödemenin ya da ortak bir yatırımın meyvelerini toplamanızı sağlayabilir.

9 Kasım'daki Akrep yeni ayı ise sosyal çevreniz ve gelir ağlarınızla ilgili alanı harekete geçiriyor. Bir arkadaşınızın önerisi ya da yeni bir bağlantı, beklemediğiniz bir kazanç kapısı açabilir.

Boğa

Boğa

Konfora ve güvene düşkün Boğa burçlarının yönetici gezegeni Venüs, 14 Kasım'da düz harekete geçiyor. Bu da son haftalarda ertelediğiniz alışverişler, yatırımlar ve maddi kararlar için yeşil ışık anlamına geliyor.

Jüpiter'in astrolojide sizin ev, aile ve mülk alanınız sayılan Aslan burcunda ilerlemesi ise gayrimenkul, aile kaynaklı destekler ve evle ilgili kazançlarda şans getirebilir. 26 Kasım'da ise Mars'ın Başak'a geçmesiyle yaratıcı fikirlerinizi gelire dönüştürmek için de yeni bir dönem başlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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