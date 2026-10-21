Kasım Ayında Parayı Bulacak 4 Burç: Cüzdanları Doluyor!

Maddi sorunlar yaşıyorsanız, yıl bitmeden müjdeli haber alabilirsiniz! Zira Kasım ayı, maddi konularda nefes aldıracak gelişmelere sahne oluyor. Merkür 13 Kasım'da, Venüs ise 14 Kasım'da düz harekete dönüyor. Böylece ertelenen ödemeler, sonuçlanmayan anlaşmalar ve beklemede kalan maddi meseleler yeniden gündeme geliyor. Bu arada 9 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı yeni başlangıçlara kapı açarken, 16 Kasım'da Mars ile Jüpiter arasındaki buluşma da kazanç hedeflerini öne çıkarıyor.

Gökyüzündeki bu hareketlilik, bazılarımızın cüzdanını doldurabilir. Peki, Kasım ayında para konusunda yüzü gülebilecek burçlar hangileri? İşte maddi açıdan şanslı bir döneme girebilecek o 4 burç!