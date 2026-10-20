Burcunuzun Mitolojik Yaratığı Hangisi? 12 Burcun Efsanesi

Bir ayağı karada, bir ayağı denizde... Daha doğrusu bir kuyruğu! İnsanlarla denizlerin dünyası arasında yer alan deniz kızı, sıra dışı Kova burcunun mitolojik karşılığı. Alışılmışın dışında düşünmeyi seven, özgün fikirler geliştiren ve kendi yolunu çizmek isteyen Kova, farklı dünyaları bir araya getirme konusunda yaratıcı bir yaklaşım sergiliyor. Onun için mevcut düzen kadar gelecekte kurulabilecek yeni dünyalar da önemli.