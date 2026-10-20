Burcunuzun Mitolojik Yaratığı Hangisi? 12 Burcun Efsanesi
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Küllerinden doğan anka kuşu, hazinesini bekleyen ejderha, bilmeceleriyle ünlü sfenks ya da büyüleyici güzelliğiyle göz alan tek boynuzlu at... Mitolojinin efsanevi yaratıkları yüzyıllardır hayal gücümüzü besliyor. Peki bu yaratıklardan biri olsaydınız hangisi olurdunuz?
İşte 12 burcun mitolojideki efsanevi karşılığı!
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Koç: Anka Kuşu
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Boğa: Minotor
İkizler: İki Başlı Yılan
Yengeç: Siren
Aslan: Nemea Aslanı
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Başak: Sfenks
Terazi: Tek Boynuzlu At
Akrep: Ejderha
Yay: Kentaur
Oğlak: Griffin
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Kova: Deniz Kızı
Balık: Peri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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