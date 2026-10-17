Burcunuza Göre Hangi Manzarasınız? 12 Burcun Doğadaki Karşılığı

Hayalperest ve şefkatli Balık, vadiyle eşleşiyor. Dağların arasında huzur veren, her şeyi sakin kucağına alan bir vadi gibi Balık da çevresindeki herkesi anlayışla kucaklıyor ve onlara sığınacak bir liman oluyor.

Siz de burcunuzun doğadaki karşılığında kendinizi buldunuz mu?