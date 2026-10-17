Burcunuza Göre Hangi Manzarasınız? 12 Burcun Doğadaki Karşılığı
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Astrolojide her burç ateş, toprak, hava ve su elementlerinden birine bağlıdır. Ama doğanın kendisi bu dört elementten çok daha zengin! Kimimiz bir dağ kadar sağlam, kimimiz bir nehir kadar akışkan, kimimiz de bir okyanus kadar derin. Peki sizin burcunuz doğada neyi temsil ediyor? Ya da bir başka deyişle; hangi manzarasınız?
İşte 12 burcun doğadaki güzelliği!
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Koç: Dağ
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Boğa: Ağaç
İkizler: Çimen
Yengeç: Çöl
Aslan: Kaya
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Başak: Toprak
Terazi: Çiçek
Akrep: Okyanus
Yay: Bulut
Oğlak: Kum
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Kova: Nehir
Balık: Vadi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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